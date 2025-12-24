धक्कादायक! दरोडेखोरांच्या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी; मेढा तालुक्यात खळबळ, मध्यरात्री महिला अन् मुलाचा थरारक प्रतिकार..

कुडाळ : कुडाळ परिसरात सोमवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. सात दरोडेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात एका महिलेवर चाकूने वार करण्यात आला असून, त्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची नोंद मेढा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री बाराच्या सुमारास कुडाळच्या हद्दीत पुनर्वसित पानस येथे चोरट्यांनी बंद घर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काहीच हाती न लागल्याने त्यांनी कुडाळचे उपसरपंच सोमनाथ कदम यांच्या शेतातील घराचा कोयंडा तोडून चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. तेथेही अपयश आल्याने चोरट्यांनी जवळच असलेल्या तानाजी विठ्ठल कदम यांच्या घराकडे मोर्चा वळवला..त्यावेळी घरात तानाजी कदम, त्यांची पत्नी आणि मुलगी उपस्थित होते. सुरुवातीला दरोडेखोरांनी दरवाजा ठोठावून उघडण्याचा प्रयत्न केला. आतून ‘कोण आहे?’ अशी विचारणा होताच त्यांनी दरवाजाला लाथा मारून तोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. .दरवाजा तोडल्यानंतर दरोडेखोरांनी थेट त्यांच्या पत्नी धनश्री तानाजी कदम (वय ३८) यांच्यावर हल्ला चढवत हातावर चाकूने वार केला. याचवेळी तानाजी कदम यांच्या मुलीने शेजाऱ्यांना फोन करून मदतीसाठी बोलावल्याचे दरोडेखोरांच्या लक्षात येताच त्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...जखमी महिलेला तातडीने उपचारासाठी सोमर्डी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांच्या हाताला आठ ते दहा टाके घालण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच मेढा पोलिस ठाण्याच्या गस्ती पथकाने घटनास्थळी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.