Chandrashekhar Bawankule: वाईच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी देऊ: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; भाजपच्या उमेदवाराला साथ देण्याचे आवाहन

वाई : भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अनिल सावंत आणि सर्व नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांना साथ द्यावी, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केले. नगराध्यक्ष श्री. सावंत आणि सर्व नगरसेवकांच्या पाठीशी भाजप सरकार खंबीरपणे उभे असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी देण्याचे वचन देतो, असेही त्यांनी सांगितले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...पालिका निवडणुकीतील भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार श्री. सावंत व नगरसेवकपदाचे उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ सोनगीरवाडी यात्रा मैदानावर जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, प्रदेश सरचिटणीस राकेश पांडे, माजी आमदार मदन भोसले, ज्येष्ठ नेते आनंदराव पाटील, धैर्यशील कदम, सुनील काटकर, महिला आघाडी अध्यक्षा डॉ. सुरभी भोसले, आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती..श्री. बावनकुळे म्हणाले, ‘‘२०४७ पर्यंत केंद्रातील मोदी सरकारने ‘विकसित भारत’ आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र’ करण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यातील लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, तर अधिक मजबूत होईल. युती सरकारने ४५ लाख शेतकऱ्यांच्या वीज पंपाची २७ हजार कोटींची थकबिलांची रक्कम माफ केली असून, पुढच्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय ३० जूनपर्यंत होईल.’’ मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘सांस्कृतिक वाईत परिवर्तनाचे व बदलाचे वारे फिरत आहेत. भाजपचे नेतृत्व पुढील दहा-वीस वर्षांचा विचार करून कारभार करणारे असून, शहराच्या मूलभूत प्रश्नासह शैक्षणिक, औद्योगिक व सामाजिक प्रगतीसाठी भाजपबरोबर काम करण्याशिवाय पर्याय नाही.’’.दरम्यान, प्रभाग क्रमांक आठमधील अपक्ष उमेदवार पद्मा पिसाळ व राजेंद्र देशमाने यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून पक्षाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारास पाठिंबा दिला. यावेळी माजी आमदार मदन भोसले, अनिल सावंत यांची भाषणे झाली. तालुकाध्यक्ष दीपक ननावरे यांनी प्रास्ताविक केले. शहराध्यक्ष विजय ढेकाणे यांनी आभार मानले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...धमकी देणारे घरी जातीलकोणी धमकी देत असेल तर घाबरू नका, सरकार आपले असून, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. मला अथवा शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना केवळ एक मेसेज करा, धमकी देणारे घरी जातील. पाच वर्षांत शहरातील सर्व प्रश्न व समस्या दूर होतील, असा विश्वास श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.