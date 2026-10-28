Karad News : महायुतीतील कुरबुरीवर मंत्री गोरेंकडुन मौका सबको मिलता है, म्हणत शिवसेना, राष्ट्रवादीवर निशाना

कऱ्हाड - पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी या निकालामागील कारणांचा आम्ही निश्चित विचार करू. महायुतीतील अनेक घटकांनी काही गोष्टी केल्या आहेत. चांगले वातावरण असतानाही नेमका असा निकाल का लागला, याचे आत्मपरीक्षण केले जाईल. ‘मौका सबको मिलता है,’ अशा शब्दांत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी महायुतीतील घटक पक्षांच्या भूमिकेवर सूचक भाष्य केले..मागील निवडणुकीत महायुतीच्या दोन्ही जागा गेल्या होत्या. यंदा एक जागा मिळवण्यात यश आले असले, तरी पदवीधर मतदारसंघातील पराभव स्वीकारावा लागला आहे. चांगले वातावरण आणि अनुकूल परिस्थिती असतानाही अपेक्षित निकाल न लागण्यामागे महायुतीतील घटकांची भूमिका कारणीभूत ठरली का, असा अप्रत्यक्ष सवालही गोरे यांच्या वक्तव्यातून उपस्थित झाला..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेसाठी गोरे कऱ्हाड येथे आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. पुणे पदवीधरच्या निकालात जनमताचा कौल आम्ही स्विकारला आहे. मागच्यावेळी आमच्या दोन्ही जागा गेल्या होत्या. यावेळी एक जागा आम्ही मिळवली आहे. मात्र पदवीधरच्या जागेवर अपयश स्विकारावे लागले आहे..अनेक महायुतीतील घटकांनी काही गोष्टी केलेल्या आहेत. मात्र चांगले वातावरण असताना नेमके कशामुळे असा निकाल आला याचा आम्ही नक्की विचार करु पण ठिक आहे, मौका सबको मिलता है असे सुचक वक्तव्य करुन मंत्री गोरे यानी महायुतीतील समन्वय आणि घटक पक्षांच्या भूमिकेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे..सातारा जिल्हा बॅंकेत आमचेच उमेदवार निवडून येतीलसातारा जिल्हा बॅंकेत पॅनेल विरोधकांचे कोणाचेही नाही. एकाच उमेदवारांना दोन-दोन ठिकाणी अर्ज भरले. त्यामुळे एकाद्या दुसऱ्या जागी अर्ज राहिले आहेत असे सांगुण मंत्री गोरे म्हणाले, सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहोत. सध्या चार जागांची निवडणूक लागली आहे. सर्व मतदार आमच्या सर्वांचा मान ठेवुन मतदार आमच्या सर्व उमेदवारांना मतदार निवडुण देतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.