सातारा : राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी आज मुंबई येथील मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राला भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला..मदत व पुनर्वसनमंत्री श्री. पाटील यांनी या भेटीवेळी राज्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण परिस्थितीची माहिती घेऊन पावसामुळे उद्भवलेली पूरस्थिती, वाहतुकीतील अडथळे, पिकांचे नुकसान आणि आपत्कालीन सेवांच्या कार्यवाहीची माहिती घेतली. आवश्यक तेथे राज्य आपत्ती प्रतिसादात दल व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची पथके पाठवावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या..अतिवृष्टीमुळे नदीकाठच्या लोकांचे स्थलांतर सुरक्षितस्थळी करावे. या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. यासाठी प्रशासनाने वेगाने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. पावसामुळे बाधित होणाऱ्या शेतपिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, अतिवृष्टी काळात विशेषतः नद्या, धरणे व पाणीपातळीवर सतत लक्ष ठेवून आवश्यकतेनुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून हवामान विभागाशी सतत संपर्क साधून येणाऱ्या पावसाचा अंदाज जनतेपर्यंत वेळीच पोहोचवण्यात यावा, असेही मदत व पुनर्वसनमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, मदत व बचाव कार्य याविषयी माहिती दिली..बाधितांना सुरक्षितस्थळी हलवाअतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध बाधित जिल्ह्यांचा आढावा घेत असताना मंत्री मकरंद पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर, पाटण, कऱ्हाड, सातारा येथील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतला. धरणातून विसर्ग करण्यात आल्याने नदीलगतच्या नागरिकांच्या सुरक्षितस्थळी हलविण्याच्या सूचना दिल्या.