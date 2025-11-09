Minister Makrand Patil: महाबळेश्वर तालुक्यातील आरोग्य सेवेला बळ: मंत्री मकरंद पाटील; दुधगाव उपकेंद्रासाठी ५५ लाखांचा निधी मंजूर

भोसे: जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने सन २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत महाबळेश्वर तालुक्यातील आरोग्य सुविधांना मोठी चालना मिळाली आहे. तालुक्यातील ३६ कामांसाठी तब्बल सहा कोटी ५८ लाख २१ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.जनतेला उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे दुधगाव आरोग्य उपकेंद्राच्या नव्या इमारतीसाठी ५५ लाख रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि निवासस्थाने यांच्या दुरुस्ती व नवीन बांधकामांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. .कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग दक्षिण, उत्तर, जिल्हा परिषद सातारा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०२५-२६ च्या राज्य दर सूचीवर आधारित सहा कोटी ५८ लाख २१ हजार इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या संपूर्ण ३६ कामांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...दुधगाव येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर करण्यात मंत्री पाटील यांचे विशेष योगदान आहे. स्थानिक नेतृत्वाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी मिळवणे शक्य झाले. याकामी जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, माजी सभापती संजय गायकवाड आणि नियोजन समिती सदस्य प्रवीण भिलारे यांनी मंत्री पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सर्वसामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी सर्वच नेतेमंडळींनी एकत्र येत केलेल्या प्रयत्नांचे हे यश मानले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.