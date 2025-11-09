सातारा

Minister Makrand Patil: महाबळेश्वर तालुक्यातील आरोग्य सेवेला बळ: मंत्री मकरंद पाटील; दुधगाव उपकेंद्रासाठी ५५ लाखांचा निधी मंजूर

Health Services Boost in Mahabaleshwar Taluka: जनतेला उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे दुधगाव आरोग्य उपकेंद्राच्या नव्या इमारतीसाठी ५५ लाख रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध झाला आहे.
Minister Makrand Patil announces ₹55 lakh fund for Doodhgaon sub-centre; rural health services in Mahabaleshwar to get a major boost.

भोसे: जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने सन २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत महाबळेश्वर तालुक्यातील आरोग्य सुविधांना मोठी चालना मिळाली आहे. तालुक्यातील ३६ कामांसाठी तब्बल सहा कोटी ५८ लाख २१ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

