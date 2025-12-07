Shivsmarak Committee :'शिवस्मारक समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री शंभूराज देसाई'; आंतरराष्ट्रीय शिवस्मारक आग्र्याच्या भूमीत उभारण्यात येणार !

मोरगिरी : महाराष्ट्र शासनातर्फे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिवस्मारक आग्र्याच्या ऐतिहासिक भूमीत उभारण्यात येणार आहे. या शिवस्मारक समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांची निवड करण्यात आली. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आग्र्यात ज्या ''कोठी मीना बाजार'' परिसरात नजरकैदेत ठेवले होते. त्या ऐतिहासिक जागेवर आता राज्य शासनातर्फे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिवस्मारक उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शिवभक्तांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. .या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी जागा निश्चिती आणि स्मारक उभारणीसाठी गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी पर्यटनमंत्री देसाई यांची निवड केली. समितीत मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यासह इतिहासतज्ज्ञ विक्रमसिंह मोहिते, डॉ. केदार फाळके, ॲड. मारुती गोळे, सुधीर थोरात यांचा समावेश आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.शिवरायांच्या चरणी ही सेवा रुजू करण्याची संधी मिळणे, हा माझा बहुमान आहे. हे ऐतिहासिक शिवधनुष्य पेलण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.- शंभूराज देसाई, पर्यटनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.