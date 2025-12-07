सातारा

Shivsmarak Committee :'शिवस्मारक समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री शंभूराज देसाई'; आंतरराष्ट्रीय शिवस्मारक आग्र्याच्या भूमीत उभारण्यात येणार !

details of proposed grand Shiv memorial plan in historic Agra region: याच भूमीत शिवरायांच्या शौर्याची छाप उमटलेली आहे. त्या स्मरणार्थ उभारण्यात येणारे हे स्मारक भव्य, आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर आकर्षण ठरणारे असेल, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
Historic Move: Shambhuraj Desai to Head Committee for World-Class Shiv Memorial in Agra

मोरगिरी : महाराष्ट्र शासनातर्फे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिवस्मारक आग्र्याच्या ऐतिहासिक भूमीत उभारण्यात येणार आहे. या शिवस्मारक समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांची निवड करण्यात आली.

