सातारा : पोवई नाका ते बाँबे रेस्टॉरंट या रस्त्याच्या कामासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ५२ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून करावयाच्या रस्ते कामाची सुरुवात सोमवारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते झाली. या रस्ते कामामुळे शहराच्या सौंदर्यात वाढ होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी माजी नगरसेवक अमोल मोहिते, अविनाश कदम, बाजार समितीचे सभापती ॲड. विक्रम पवार, विजय देसाई, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव यांच्यासह इतर अधिकारी, कर्मचारी, तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. केंद्राकडून मिळालेल्या निधीतून या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. याच कामादरम्यान पदपथ, रुंदीकरण, विस्तारीकरणास आकर्षक विद्युतरोषणाई करणारे खांब, तसेच इतर नागरी सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या रस्ते कामाच्या सुरुवातीस झालेल्या भूमिपूजनानंतर शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ''या रस्त्यासाठी निधी मिळण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. यानुसार त्यांनी केंद्रीय रस्ते निधीतून ५२ कोटींचा निधी दिला आहे. यातून हे काम होत आहे. रस्त्याच्या कामादरम्यान पथविक्रेत्यांसाठीची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडीसह होणारे अपघात टळणार आहेत. हे काम गतिमान आणि दर्जेदार होण्यासाठीच्या सूचना संबंधित विभागास केल्या आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या सौंदर्यात वाढ होणार आहे.''