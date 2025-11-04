सातारा

Shivendraraje Bhosale सातारा शहराच्या सौंदर्यात रस्त्यांमुळे भर पडेल: मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले; पोवई नाका-बाँबे रेस्‍टॉरंट चौकादरम्यानच्या कामास प्रारंभ

Satara City Beautification Drive: रस्‍ते कामाच्‍या सुरुवातीस झालेल्‍या भूमिपूजनानंतर शिवेंद्रसिंहराजे म्‍हणाले, ‘‘या रस्‍त्‍यासाठी निधी मिळण्‍याची मागणी करणारा प्रस्‍ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्‍याकडे सादर करण्‍यात आला होता. यानुसार त्‍यांनी केंद्रीय रस्‍ते निधीतून ५२ कोटींचा निधी दिला आहे.
“Minister Shivendraraje Bhosale inaugurates Satara road development work from Powai Naka to Bombay Restaurant Chowk; boost to city beautification.”

“Minister Shivendraraje Bhosale inaugurates Satara road development work from Powai Naka to Bombay Restaurant Chowk; boost to city beautification.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : पोवई नाका ते बाँबे रेस्‍टॉरंट या रस्‍त्‍याच्‍या कामासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ५२ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून करावयाच्‍या रस्‍ते कामाची सुरुवात सोमवारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्‍या हस्‍ते झाली. या रस्‍ते कामामुळे शहराच्‍या सौंदर्यात वाढ होण्‍यास मदत होणार असल्‍याचा विश्‍‍वास त्‍यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केला.

Loading content, please wait...
Satara
Road Development
district
Shivendraraje Bhosale
Urban Development Center
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com