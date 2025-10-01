सातारा

Shivendraraje Bhosale: शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; अतिवृष्टीमुळे सातारा जिल्ह्यात नुकसान

‘Heavy Rains Cause Losses in Satara: शेतकरी हा केंद्रबिंदू नजरेसमोर ठेवून महायुतीचे सरकार काम करत असून, अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करत असून, जावळी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानीत शेतीचे पंचनामे महसूल विभागाने करावेत.
“Minister Shivendrasinhraje Bhosale assures substantial aid to Satara farmers hit by heavy rains.”

केळघर: अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले असून, जिल्ह्यातील नुकसानीत शेतकऱ्यांना भरीव अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्‍याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

