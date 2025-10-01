Shivendraraje Bhosale: शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; अतिवृष्टीमुळे सातारा जिल्ह्यात नुकसान

केळघर: अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले असून, जिल्ह्यातील नुकसानीत शेतकऱ्यांना भरीव अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...मेढा येथे महसूल विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवड्याच्या तालुकास्तरीय कार्यक्रमाच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, तहसीलदार हणमंत कोळेकर, गटविकास अधिकारी डॉ. नीलेश पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, प्रतापगड साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, निवासी नायब तहसीलदार सुनील मुनाळे, नायब तहसीलदार संजय बैलकर, सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील, तालुका कृषी अधिकारी प्रकाश राठोड, गटशिक्षणाधिकारी संजय धुमाळ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप यादव, महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता सुरेंद्र भूतकर, शाखा अभियंता सुरेश कुंभार, दत्तात्रय पवार, संदीप परामणे, विकास देशपांडे, जयदीप शिंदे, सागर धनावडे आदी उपस्थित होते..मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘शेतकरी हा केंद्रबिंदू नजरेसमोर ठेवून महायुतीचे सरकार काम करत असून, अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करत असून, जावळी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानीत शेतीचे पंचनामे महसूल विभागाने करावेत. यापुढेही राज्य शासनाच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी असणाऱ्या कल्याणकारी योजना तळागाळात पोचण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....मंत्री भोसले यांच्या हस्ते विविध योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. जीवनमित्र फाउंडेशन मेढा यांच्या वतीने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी मदत म्हणून दहा हजार एक रुपये मदत मंत्री भोसले यांच्याकडे देण्यात आली. तहसीलदार हणमंत कोळेकर यांनी प्रास्ताविक केले. निवासी नायब तहसीलदार सुनील मुनाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. नायब तहसीलदार संजय बैलकर यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.