Minister Shivendraraje Bhosale: पूरग्रस्त भागात तातडीने उपाययोजना करा: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; नुकसानीचे पंचनामे, मदत वाटपाचा आढावा

सातारा: लातूर जिल्ह्यातील नदी, नाले, ओढ्यांना पूर आल्याने ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बाधित झाले, ज्या ठिकाणी घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरले, अशा ठिकाणी स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवा. पुरानंतर येणाऱ्या साथीच्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पूरग्रस्त भागात शिबिरांचे आयोजन करून नागरिकांची तपासणी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या..Solapur Crime: 'मकोका'ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे आणि ऑगस्ट महिन्यापर्यंत झालेल्या नुकसानीच्या मदत वाटपाच्या अनुषंगाने पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सातारा येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, अहिल्या गाठाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते..पुरामुळे बाधित झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे शुद्धीकरण तातडीने हाती घ्यावे. पूर परिस्थितीनंतर साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने सतर्क राहून काम करावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये साथीच्या आजारावरील उपचारासाठी पुरेसा औषध साठा उपलब्ध असल्याची खात्री करावी, अशा सूचना करत बाधितांना धान्य वाटप गतीने करण्याच्या सूचना केल्या..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...ऑगस्ट महिन्यापर्यंत झालेल्या नुकसानीची मदत वाटप लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वच तहसीलदार यांनी या कामाला प्राधान्य देत सप्टेंबरमधील नुकसानीचे पंचनामेही तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचनाही शिवेंद्रसिंहराजेंनी यावेळी केल्या. जिल्हाधिकारी श्रीमती ठाकूर-घुगे यांनी जिल्ह्यातील शेतपिकांचे नुकसान, घरांची पडझड, पंचनामेविषयक सद्यःस्थिती, मदत वाटपाची माहिती शिवेंद्रसिंहराजेंना देत मदत वाटपाची कार्यवाही गतिमान असल्याचे सांगितले.