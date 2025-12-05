सातारा

विवाह सोहळ्यातून सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन ! 'मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दहा लाख..

CM Relief Fundछ सोहळ्यात उपस्थित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पाहुण्यांनी मंत्र्यांच्या या संवेदनशील निर्णयाचे स्वागत केले. "समाजाने दिलेल्या मान-सन्मानाचे ऋण परतफेडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे," असे म्हणत राजेंनी संकटग्रस्तांना मदत करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे सांगितले.
Minister Shivendrasinhraje offering a cheque of ₹10 lakh to the CM Relief Fund during a wedding ceremony.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : येथे कन्येच्या झालेल्या विवाह सोहळ्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी एक अत्यंत अभिनंदनीय पाऊल उचलून सामाजिक बांधिलकीचे अनोखे दर्शन घडवले. कन्या ऋणालीराजे भोसले आणि चिरंजीव रविराज देशमुख यांच्या विवाहाप्रसंगी त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील ओल्या दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.

