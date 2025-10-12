Satara Crime: धक्कादायक घटना ! 'सासपडेमध्ये अल्पवयीन मुलीचा खून'; सातारा जिल्ह्यात खळबळ, आर्या जखमी अवस्थेत फरशीवर अन्..

काशीळ : सासपडे (ता. सातारा) येथील आर्या सागर चव्हाण (वय १३) हिचा काल दुपारी रक्तबंबाळ अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. या खुनाबाबत पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत उलगडा करून संशयितास ताब्यात घेतले आहे. राहुल बबन यादव (वय ३७, रा. सासपडे) असे संशयिताचे नाव आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आर्या ही गावातील छत्रपती शिवाजी विद्यालयात इयत्ता सातवीत शिकत होती. शाळेचे पेपर सुटल्यानंतर ती दुपारी अडीच वाजण्याच्या दरम्यान शेडमध्ये झोपलेल्या वडिलांजवळून घराची चावी घेऊन घरी गेली. आर्याचे घर शाळेच्या जवळच आहे. सायंकाळी पाचच्या सुमारास तिचा भाऊ सार्थकही घरी आला. त्यावेळी घराचा दरवाजा उघडा होता; पण आर्या दिसली नाही. ही बाब त्याने वडिलांच्या कानावर घातली. दोघे पुन्हा घरी आले. घरामध्ये पाहात आत गेले असता आर्या जखमी अवस्थेत फरशीवर पडलेली आढळली. .तिच्या डोक्याच्या मागील बाजूस जखम होऊन रक्तस्राव झाल्याचे दिसत होते, तसेच तोंडावर डाव्या बाजूस मार लागून जखमा झालेल्या दिसत होत्या. या वेळी ही परिस्थिती पाहून आर्याच्या वडिलांनी तिला उपचारासाठी नेले; परंतु ती मृत झाली होती. याप्रकरणी सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बोरगाव पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले.राहुल यादव असे संशयिताचे नाव असून, तो आर्याच्या घराच्या बाजूलाच राहात आहे..त्याने यापूर्वी एका अल्पवयीन युवतीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजताच गावात संतापाची लाट उसळली. त्याला आमच्या ताब्यात द्या. आमच्या समोर फाशी द्या, अशी मागणी करत ग्रामस्थांनी मृतदेह ताब्यात न घेण्याचे ठरवले. त्यामुळे गावात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सातारा पोलिसांची अतिरिक्त कुमक सासपडे गावात तैनात करण्यात आली होती. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .त्यामुळे गावाला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. पोलिस उपअधीक्षक राजीव नवले, सहायक पोलिस निरीक्षक डी. एस. वाळवेकर यांनी ग्रामस्थांच्या भावनांना आवर घालत संशयिताला कडक शासन करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करत आर्याचा मृतदेह ताब्यात घेऊन अंत्यविधी करण्यात आला. या घटनेचा तपास बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक वाळवेकर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.