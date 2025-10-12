सातारा

Satara Crime: धक्कादायक घटना ! 'सासपडेमध्ये अल्पवयीन मुलीचा खून'; सातारा जिल्ह्यात खळबळ, आर्या जखमी अवस्थेत फरशीवर अन्..

Minor Girl Murdered in Sasapade Village: आर्या ही गावातील छत्रपती शिवाजी विद्यालयात इयत्ता सातवीत शिकत होती. शाळेचे पेपर सुटल्यानंतर ती दुपारी अडीच वाजण्याच्या दरम्यान शेडमध्ये झोपलेल्या वडिलांजवळून घराची चावी घेऊन घरी गेली. आर्याचे घर शाळेच्या जवळच आहे.
Police inspecting the crime scene at Sasapade village in Satara where minor girl Arya was found dead under mysterious circumstances.

सकाळ वृत्तसेवा
काशीळ : सासपडे (ता. सातारा) येथील आर्या सागर चव्हाण (वय १३) हिचा काल दुपारी रक्तबंबाळ अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. या खुनाबाबत पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत उलगडा करून संशयितास ताब्यात घेतले आहे. राहुल बबन यादव (वय ३७, रा. सासपडे) असे संशयिताचे नाव आहे.

