सातारा

Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी

Teachers’ Bank Annual Meeting Disrupted in 15 Minutes: शिक्षक बँकेत संघ व समितीची एकत्रित सत्ता असतानाही गेल्या काही दिवसांपासून सभासदांनी सभेत Satara आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. संचालक मंडळाचा गैरकारभार, नोकर भरती, शताब्दी महोत्सवातील अवाढव्य खर्च आदींमुळे निर्णयाविरोधात पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली होती.
Satara Teachers’ Bank annual meeting disrupted in 15 minutes as employees protest against mismanagement and staff recruitment irregularities.
Satara Teachers’ Bank annual meeting disrupted in 15 minutes as employees protest against mismanagement and staff recruitment irregularities.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : ‘गोंधळाची परंपरा’ या नावाने ओळखली जाणारी शिक्षक बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा यावर्षीही अवघ्या १५ मिनिटांत गुंडाळली. सभेत सर्व विषय प्रचंड गदारोळात मंजूर करण्यात आले. सभेत दोन सभासदांना मयत घोषित केल्याने मंडळाच्या हलगर्जीपणाचा निषेध करत उपस्थितांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

Loading content, please wait...
Bank
Satara
teachers
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com