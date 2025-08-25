Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी

सातारा : ‘गोंधळाची परंपरा’ या नावाने ओळखली जाणारी शिक्षक बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा यावर्षीही अवघ्या १५ मिनिटांत गुंडाळली. सभेत सर्व विषय प्रचंड गदारोळात मंजूर करण्यात आले. सभेत दोन सभासदांना मयत घोषित केल्याने मंडळाच्या हलगर्जीपणाचा निषेध करत उपस्थितांनी जोरदार घोषणाबाजी केली..Satara News: 'पुरामुळे कृष्णा कृष्णाकाठच्या शेतीचे नुकसान'; जमिनी खचल्या; पिकांना फटका, पंचनामे करण्याची मागणी.शिक्षक बँकेत संघ व समितीची एकत्रित सत्ता असतानाही गेल्या काही दिवसांपासून सभासदांनी सभेत आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. संचालक मंडळाचा गैरकारभार, नोकर भरती, शताब्दी महोत्सवातील अवाढव्य खर्च आदींमुळे शिक्षक नेते बलवंत पाटील यांनी या निर्णयाविरोधात पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार बँकेची सभा असणाऱ्या कोडोली येथील मोरया हॉलपासून जवळच स्वराज हॉल येथे संचालक मंडळ विरोधी गटाची सभापूर्व बैठक पार पडली. सभा सुरू होण्यापूर्वी सर्वजण सभास्थळी आले. बँकेच्या चेअरमन पुष्पलता बोबडे यांनी अध्यक्ष प्रास्ताविक केल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब भोसले यांनी विषय पत्रिकेचे वाचन सुरू केले..दरम्यान, संचालक मंडळाच्या कारभाराचा जोरदार घोषणाबाजी करीत सभासदांनी निषेध व्यक्त केला. त्यांनी व्यासपीठासमोरच ठाण मांडून बॅनर झळकविले. यावेळी बँक बचाव, पगार बचाव, संचालक मंडळ चले जाव आदी फलक सतत संचालकांना दाखविले जात होते. या सर्व गदारोळात संचालक मंडळाने सर्व विषय मंजूर केले. काही संचालकांनी मात्र तटस्थ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत होते. हे संचालक विरोधी बैठकीलाही हजर असल्याची चर्चा होती. सभेच्या ठिकाणी बलवंत पाटील, सिद्धेश्वर पुस्तके, उदय शिंदे आदी उपस्थित होते..Satara News:'मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला फलटणकरांचा पाठिंबा'; पुन्हा सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका.मयत सभासदांच्या कर्जमाफीचा दावा फोलबँकेची सभा संपल्यानंतर व्यासपीठाच्या समोरच सभासदांनी जोरदारपणे मागण्या लावून धरत प्रतिसभा घेतली. वार्षिक सभेत व्यासपीठावरून दोघे कर्जदार सभासद मयत असल्याचे व त्यांचे कर्ज माफ केल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात काही सभासदांनी संबंधित सभासदांशी फोनवरून लगेच संपर्क साधला. त्यावरून मयत सभासदांची कर्जे माफ केल्याचे दाखवून ते पैसे संचालकांना हडप करायचे असल्याची भूमिका दिसून येते. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचे शिक्षक संघाचे जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष हणमंत रसाळ यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.