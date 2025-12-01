Rahimatpur politics : निष्क्रिय नेतृत्वाला घरी बसवा: आमदार मनोज घोरपडे; रहिमतपूरमध्ये भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा..

रहिमतपूर: कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांनी ज्या पद्धतीने निष्क्रिय नेतृत्वाला घरी बसवले, त्याच धर्तीवर रहिमतपूर शहरातील नागरिकदेखील या निवडणुकीत निष्क्रिय लोकांना धडा शिकवतील, असा विश्वास आमदार मनोज घोरपडे यांनी व्यक्त केला. .संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...नहरवाडी (ता. कोरेगाव) येथे भाजप उमेदवारांच्या प्रचारसभेत ते बोलत होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगराध्यक्ष संपतराव माने होते. यावेळी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार वैशाली माने, चित्रलेखा माने-कदम, नीलेश माने, रणजित माने यांच्यासह सर्व उमेदवार व भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..\rआमदार घोरपडे म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड उत्तरेतील विकासकामांच्या धर्तीवर रहिमतपूर शहराचा व्यापक विकास होईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून नहरवाडी परिसर विकासापासून वंचित राहिला आहे. रहिमतपूर शहरापुरतेच विकासकामे मर्यादित ठेवण्यात आली. नहरवाडीतील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांचा तुटवडा आजही भासतो..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.विधानसभा निवडणुकीत येथील मतदारांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. त्याच विश्वासाने नगरपालिकेतही भाजपचे सर्व उमेदवार बहुमताने विजयी होतील, अशी अपेक्षा आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.