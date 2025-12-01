सातारा

Rahimatpur politics : निष्क्रिय नेतृत्वाला घरी बसवा: आमदार मनोज घोरपडे; रहिमतपूरमध्ये भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा..

strong governance: सभेला रहिमतपूर परिसरातील नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती. भाजपच्या उमेदवारांनीही आपल्या आगामी कामांच्या योजना मांडल्या. पारदर्शकता, सक्रिय नेतृत्व आणि सर्वांगीण विकास हे भाजपचे ध्येय असल्याचे घोरपडे यांनी यावेळी सांगितले.
“Send Inactive Leaders Home,” Says MLA Manoj Ghorpade at Rahimatpur BJP Rally

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
रहिमतपूर: कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांनी ज्या पद्धतीने निष्क्रिय नेतृत्वाला घरी बसवले, त्याच धर्तीवर रहिमतपूर शहरातील नागरिकदेखील या निवडणुकीत निष्क्रिय लोकांना धडा शिकवतील, असा विश्वास आमदार मनोज घोरपडे यांनी व्यक्त केला.

Satara
Bjp
Rahimatpur
Campaign
district
Maharashtra Politics

