MLA Sadabhau Khot: गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा गरजेची: आमदार सदाभाऊ खोत; 'फलटणमध्ये तहसील कार्यालयावर मोर्चा'

सोमंथळी: गोवंश हत्याबंदीसारखे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायद्याच्या बेड्या तोडून स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताचा नारा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी निर्यातबंदी न करता बाहेरील शेतीमाल आयात करू नये, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज फलटण येथे केली.

फलटण तहसीलदार कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर झालेल्या सभेत आमदार खोत बोलत होते. या वेळी रयत क्रांती संघटनचे प्रदेशाध्यक्ष सागर खोत, जिल्हाध्यक्ष अमोल खराडे, ज्येष्ठ प्रवक्ते खंडू करचे, तालुकाध्यक्ष अभिमन्यू ठोपरे, खंडेराव सरक आदींची उपस्थिती होती.

आमदार खोत म्हणाले, ''दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संकरित जर्सी होस्टन गायींचे गोटे वाचवायचे असतील, तर गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा होणे काळाची गरज आहे.''

या वेळी शेखर खरात, हेमंत सुतार, प्रसाद अनपट, सुधीर क्षीरसागर, दादा गोफणे, चेतन चव्हाण, संतोष जावळकर, राजेश खराडे, नीलेश सोनवलकर, दीपक सस्ते, संतोष शेडगे, सागर डोईफोडे, साई शिंदे, पांडुरंग गायकवाड, योगेश संकपाळ, विशाल संकपाळ, तुकाराम गावडे, अमर गावडे, सागर सोनवलकर, अलंकार भोईटे, भरत नांगरे, प्रवीण कदम, बाळू शिंदे, रामदास सोनवलकर, नवनाथ कुंडलकर, त्रिंबकराव डोंबाळे, दीपक डोंबाळे, अक्षय झणझणे, दिलीप शिपकुले, बाळू शिपकुले, सतीश शिपकुले, संदीप ढोपरे यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.