MLA Shashikant Shinde: प्रशासन कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करतंय: आमदार शशिकांत शिंदे; सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी जागरूक राहावे

Administration Allegedly Working Under Influence: तांदूळवाडी (ता. कोरेगाव) येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ते स्मशानभूमी रस्त्याचे भूमिपूजन व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आमदार शशिकांत शिंदे यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार झाला.
सातारारोड: देशात, राज्यात आणि कोरेगाव मतदारसंघात प्रशासन दबावाखाली काम करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी लोकांनी जागरूक राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले.

