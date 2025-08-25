MLA Shashikant Shinde: प्रशासन कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करतंय: आमदार शशिकांत शिंदे; सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी जागरूक राहावे

सातारारोड: देशात, राज्यात आणि कोरेगाव मतदारसंघात प्रशासन दबावाखाली काम करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी लोकांनी जागरूक राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले..Satara News:'मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला फलटणकरांचा पाठिंबा'; पुन्हा सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका.तांदूळवाडी (ता. कोरेगाव) येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ते स्मशानभूमी रस्त्याचे भूमिपूजन व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आमदार शशिकांत शिंदे यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार झाला. त्या वेळी आमदार शिंदे बोलत होते. कार्यक्रमास माजी सभापती राजाभाऊ जगदाळे, बाजार समितीचे माजी सभापती जयवंत घोरपडे, ॲड. पांडुरंग भोसले, ‘राष्ट्रवादी’चे तालुकाध्यक्ष घनश्याम शिंदे, कोरेगाव नगरपंचायतीचे नगरसेवक हेमंत बर्गे, प्रीतम बर्गे, किशोर ना. बर्गे, अमरसिंह बर्गे, मोहन मतकर, रामचंद्र मतकर, विलास मतकर, रघुनाथ मतकर, चेअरमन महेंद्र शिंदे, संजय शिंदे, श्रीरंग मतकर, दत्ता राजे, प्रल्हाद मतकर, बापू मतकर, महेश मतकर, मानसिंग मतकर, दत्तात्रय शिंदे, धोंडीराम मतकर, दयाराम मतकर, किसन मतकर, सुभाष साळुंखे, जयवंत साळुंखे, धनंजय शिंदे, अविनाश कोळी, प्रशांत कदम आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते..आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘आपल्याकडे विकासकामांचे बोर्ड मोठ्या रकमेचे लागतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र तेवढ्या रकमेची विकासकामे नसतात, हे कोरेगाव रस्त्यासाठी आपल्या महाविकास आघाडीच्या वतीने सातारा-लोणंद मार्गावर झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनाच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लोकांनी जागरूक राहिले पाहिजे. तांदूळवाडीकर नेहमी माझ्या पाठीशी राहिले आहेत. या गावाला माझ्याकडून कायम सहकार्य राहील.’’.Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी.रेल्वे पुलाच्या कामाची पाहणीगोडसेवाडी येथील मागासवर्गीय वस्ती रस्त्याचेही भूमिपूजन आमदार शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी गोडसेवाडी येथे सुरू असलेल्या रेल्वे पुलाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. स्थानिक ग्रामस्थांनी पुलामुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणी व समस्यांची माहिती दिली. पुलाच्या कामामुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होऊन ग्रामीण भागाला सोयीस्कर दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे, ग्रामस्थांच्या मागण्या व अडचणींची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, स्थानिकांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी सूचना आमदार शिंदे यांनी रेल्वेच्या संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.