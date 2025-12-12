सातारा

MLA Shashikant Shinde: कृषी अवजारे, खते, बियाण्यावरील जीएसटी रद्द करा: आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक, कृषिमंत्री भरणे काय म्हणाले?

Farmers’ financial Relief Demand Through GST Cancellation: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी कमी करण्याची आमदार शशिकांत शिंदे यांची मागणी; कृषिमंत्री भरणे यांचा निधी व लाभ हमीचा दावा
MLA Shashikant Shinde

MLA Shashikant Shinde

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारारोड: कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत दिली जाणार, तोपर्यंत निदान कृषी अवजारे, खते, बियाणे यावरील जीएसटी रद्द तरी करा, अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नागपुरातील अधिवेशनात केली.

Loading content, please wait...
Satara
Nagpur
agriculture
MLA
Shashikant Shinde
fertilizer
GST
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com