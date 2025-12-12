MLA Shashikant Shinde: कृषी अवजारे, खते, बियाण्यावरील जीएसटी रद्द करा: आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक, कृषिमंत्री भरणे काय म्हणाले?

सातारारोड: कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत दिली जाणार, तोपर्यंत निदान कृषी अवजारे, खते, बियाणे यावरील जीएसटी रद्द तरी करा, अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नागपुरातील अधिवेशनात केली..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शासनाने ७६ हजार कोटींचे पुरवणी बजेट आणलेले आहे. त्यातून कृषी विभागाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांसाठी किती निधी मिळणार आहे, असा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करताना आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘कृषी विभागाच्या योजनांसाठी ४६ लाख शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शासनाच्या ७६ हजार कोटींच्या पुरवणी बजेटमधून कृषी विभागाला किती वाटा मिळणार आहे, याबाबतचा खुलासा कृषिमंत्र्यांनी करावा तसेच कृषी अवजारे, खते, बियाणे यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी आहे. .त्याबाबत शासनाचे काय धोरण आहे, याबाबतचाही खुलासा करावा.’’ या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठीच्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्याला दिला जाईल. याबाबतची मागणी दररोज वाढत आहे; परंतु आजच्या घडीला कृषी विभागाला दोन हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. निधीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना कोणतीही कमतरता भासणार नाही. .यासंदर्भात शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. कृषी अवजारे, खते, बियाणे यावरील जीएसटीपूर्वी १८ टक्के होता, आता तो पाच टक्के करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी शशिकांत शिंदे यांच्या प्रश्नावरील उत्तरात दिली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.शेतकऱ्यांसाठीच्या कृषी विभागाच्या योजनांसाठी दोन हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असून, एकही लाभार्थी शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू नये, म्हणून शासन सतर्क आहे. कृषी अवजारे, खते, बियाणे यावरील जीएसटी आता पाच टक्के करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या प्रश्नावरील उत्तरात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.