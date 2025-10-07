Satara News: 'मनसेची सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने'; शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन..

सातारा

MNS Agitation in Satara: अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत शेतीचे अतोनात नुकसान, घरांची पडझड झालेली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने तो आर्थिक अडचणीत आला आहे. अनेक विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातील असून, ते आपली शैक्षणिक फी भरू शकत नाहीत.
MNS workers protest outside Satara Collector Office demanding ₹50,000 per hectare compensation for drought-hit farmers.

सातारा : अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, घरांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी भरणे पालकांना मुश्कील झाले आहे. याचा विचार करून शासनाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधीसह इतर सर्व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी, तसेच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

