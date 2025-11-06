सातारा

Satara News: 'साताऱ्यात आचारसंहिता जाहीर होताच फलक हटवले'; मतदार यादी खरेदी करण्यासाठी गर्दी

Election Code in Effect: यंदा निवडणूक चिन्ह केवळ पाच दिवसांतच मतदारांपर्यंत पोचवावे लागणार हेही एक आव्हान असल्याचे अनेकांनी बोलून दाखविले. एकंदरीतच निवडणूक जाहीर होताच त्याचा रंग पहिल्या दिवसापासूनच पालिका वर्तुळात चढल्याचे दिसून आले.
Officials removing political banners in Satara after the model code of conduct was enforced; citizens seen queuing to buy voter lists.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: पालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा दुपारी चार वाजता होताच सातारा पालिकेत इच्छुकांसह आजी माजी पदाधिकारी व नगरसेवकांची मतदार यादी खरेदी करण्यासाठी, थकीत कर, दंड भरण्यासाठी वर्दळ होती.

