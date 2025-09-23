-भोलेनाथ केवटे सातारा: परिस्थिती कितीही बिकट असो, आईच्या डोळ्यातलं स्वप्न आणि मुलाच्या मनातली जिद्द एकत्र आली, तर कोणतंही शिखर गाठता येतं. जांब (ता. वाई) येथील प्रसाद भारती याची ही गोष्ट फक्त यशाची नाही, तर एका आईच्या संघर्षाची आणि मुलाच्या तळमळीची आहे. प्रसादने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्य कर निरीक्षक वर्ग दोन आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी वर्ग दोन अशा दोन्ही पदांवर एकाचवेळी बाजी मारली आहे. हेयश केवळ त्याचं नसून त्याच्या आईच्या त्याग आणि कष्टाचं प्रतीक आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.लहानपणीच वडिलांचं छत्र हरपलं आणि प्रसादसाठी एकमेव आधार होता तो आईचा. परिस्थितीने गांगरून न जाता तिने प्रसादचा हात धरला आणि ती त्याला घेऊन माहेरी गेली. तिथे त्याचे संगोपन आजीने केले. आईने तिथेच आशा स्वयंसेविका म्हणून काम स्वीकारले. तिचा दिवसभराचा संघर्ष, लोकांची सेवा करताना स्वतःच्या स्वप्नांना दिलेलं बळ आणि आजीची तळमळ प्रसादच्या डोळ्यासमोर होती..आई आणि आजीला पाहूनच त्याच्या मनात शिक्षणाबद्दल आणि काहीतरी मोठं करण्याबद्दलची जिद्द निर्माण झाली. प्रसादचं प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झालं. भुईंजमधील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय आणि साताऱ्याच्या वायसी कॉलेजमध्ये त्याने पुढील शिक्षण पूर्ण केलं. या प्रवासात त्याने अभ्यासाला आपले सर्वस्व मानले. पाचवडच्या राजेश स्वामी अभ्यासिका आणि वायसी कॉलेजच्या अभ्यासिकेत त्याने दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास केला. आई दिवसभर काम करून थकलेली असली, तरी रात्री ती त्याच्यासाठी जागून राहायची. .तिच्या त्यागातूनच त्याला अभ्यासासाठी नवी ऊर्जा मिळायची. आज प्रसादने फक्त दोन सरकारी पदांवर निवड मिळवली नाही, तर त्याने त्याच्या आईच्या डोळ्यातलं स्वप्न सत्यात उतरवलं आहे. त्याचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. जो सांगतो, की आईच्या आशेला मुलाच्या जिद्दीचं बळ मिळालं, की नशिबाचे बंद दरवाजेही उघडतात. .प्रसादने खूप जिद्दीनं हे यश मिळविलं आहे. परिस्थितीने खचून न जाता आम्ही त्याला आधार देण्याचं ठरवलं. परीक्षेत यश मिळवून त्याने आमच्या कष्टाचं चीज केलं आहे.-लीलाबाई आणि कविता भारती, प्रसादची आजी आणि आई.Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.माझ्या यशामागे आईचा अखंड पाठिंबा, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि मित्रांची साथ होती. एमपीएससी ही संयमाची परीक्षा आहे. प्रयत्न केल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट मिळत नाही. तरुणांनी अपयशाने खचून न जाता पुन्हा नव्या जोमानं उभं राहिलं पाहिजे. यश नक्की मिळेल.-प्रसाद भारती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.