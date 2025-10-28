Motorcycle Expedition: सैन्यवीरांच्या पुढाकाराने मोटारसायकल मोहीम; अपशिंगेत समारोप; लेफ्टनंट कर्नल सौरभ हून यांचे नेतृत्व

नागठाणे: शौर्याच्या इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या आगळ्या मोटारसायकल मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले. मध्य प्रदेशातील सागर रेजिमेंट सेंटर येथून सुरू झालेल्या या मोहिमेचा लष्करी परंपरा जोपासणाऱ्या अपशिंगे (मिलिटरी, ता. सातारा) गावात समारोप झाला. .Satara News: भुईंजला सुटीवर आलेल्या जवानाचा मृत्यू; आठ दिवसांपूर्वी दिवाळीच्या सुटीवर आला, श्वास घेण्यास त्रास अन्...लेफ्टनंट कर्नल सौरभ हून यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम आयोजिण्यात आली. त्यात मेजर अर्चना सिंह, लेफ्टनंट कर्नल धीरज जसरोटिया, सुभेदार ए. बर्जिन शिबू, नायब सुभेदार समरेंद्र सुंदराय, नायब सुभेदार वी. वी. एस. गुप्ताजी, हवालदार तिल्स कृष्णा, नाईक टी. आर. एल. रेड्डी, नाईक राजू कुमार, नाईक ओमपाल सिंह, लान्स नाईक सी. पी. थंगकोया, लान्स नाईक एस. अनुप, एन. मणी, लान्स नाईक दीपक कुमार या सैन्यवीरांचा समावेश होता..भारत व पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाची हीरक जयंती अन् महू येथील मिलिटरी कॉलेज ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचा स्थापना दिवस यांचे औचित्य साधून ही अनोखी मोटारसायकल मोहीम आयोजिण्यात आली. या वेळी अपशिंगे मिलिटरी ऑर्गनायझेशनचे पदाधिकारी, तसेच आजी- माजी सैनिक, ग्रामस्थ उपस्थित होते. ‘एएमओ’चे अध्यक्ष महादेव निकम, कोषाध्यक्ष सुभेदार सुधीर करांडे यांनी भेटीचे नियोजन केले. ही मोटारसायकल मोहीम आधुनिक युद्ध कौशल्यांच्या प्रेरणादायी परंपरेची आठवण देणारी ठरली..Sunil Mane: बीएलओकडून तीन ठिकाणी मतदान; सुनील माने यांचा आरोप; विधानसभेवेळी कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघातील प्रकार.या मोटारसायकल मोहिमेचा हेतू लष्करी परंपरेचे मूल्य वाढविणे अन् देशाप्रती मूलभूत कर्तव्यभावना जोपासणे हा होता. हे केवळ साहसाचे प्रदर्शन नव्हे, तर गतस्मृतींना, वीरांच्या शौर्याला अन् वचनबद्धतेला सजीव करणारे एक जिवंत चित्र होते.- लेफ्टनंट कर्नल सौरभ हून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.