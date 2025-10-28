सातारा

Motorcycle Expedition: सैन्यवीरांच्या पुढाकाराने मोटारसायकल मोहीम; अपशिंगेत समारोप; लेफ्टनंट कर्नल सौरभ हून यांचे नेतृत्व

Army Veterans Lead Motorcycle Rally: भारत व पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाची हीरक जयंती अन् महू येथील मिलिटरी कॉलेज ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचा स्थापना दिवस यांचे औचित्य साधून ही अनोखी मोटारसायकल मोहीम आयोजिण्यात आली.
Lt Col Saurabh Hoon leading army veterans during the motorcycle rally that concluded at Apshinga village.

सकाळ वृत्तसेवा
नागठाणे: शौर्याच्या इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या आगळ्या मोटारसायकल मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले. मध्य प्रदेशातील सागर रेजिमेंट सेंटर येथून सुरू झालेल्या या मोहिमेचा लष्करी परंपरा जोपासणाऱ्या अपशिंगे (मिलिटरी, ता. सातारा) गावात समारोप झाला.

