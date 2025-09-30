सातारा

Dhairyasheel Mohite-Patil: पूरग्रस्तांना खासदार धैर्यशील मोहितेंकडून दिलासा; कोणीही पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, प्रशासनाला दिल्या सूचना

Relief for Flood Victims: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. या वेळी प्रशासनाला पंचनाम्याचे सूचना दिल्या, तसेच कोणीही पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला खबरदारी घेण्यास सांगितले.
MP Dhairyasheel Mohite interacting with flood-affected families, assuring complete panchnamas and timely relief.

MP Dhairyasheel Mohite interacting with flood-affected families, assuring complete panchnamas and timely relief.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हसवड: अतिवृष्टीमुळे म्हसवड शहरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे अनेकांचे मोठे नुकसान झाले. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. या वेळी प्रशासनाला पंचनाम्याचे सूचना दिल्या, तसेच कोणीही पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला खबरदारी घेण्यास सांगितले.

Loading content, please wait...
Satara
rain
district
rain damage crops
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com