Dhairyasheel Mohite-Patil: पूरग्रस्तांना खासदार धैर्यशील मोहितेंकडून दिलासा; कोणीही पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, प्रशासनाला दिल्या सूचना

म्हसवड: अतिवृष्टीमुळे म्हसवड शहरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे अनेकांचे मोठे नुकसान झाले. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. या वेळी प्रशासनाला पंचनाम्याचे सूचना दिल्या, तसेच कोणीही पंचनाम्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला खबरदारी घेण्यास सांगितले..म्हसवड शहर व परिसरात शनिवारी मुसळधार पाऊस झाल्याने येथील एसटी बसस्थानक व शिंगणापूर चौक या भागातील व्यापारीवर्गांच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी म्हसवड शहराला भेट देऊन नुकसानग्रस्त व्यावसायिकांना भेटी देऊन दिलासा दिला..या वेळी तहसीलदार मीना बाबर, या वेळी अभय जगताप, माजी नगराध्यक्ष भगतसिंह वीरकर, अॅड. पृथ्वीराज राजेमाने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस किशोर सोनवणे, बाळासाहेब माने, परेश व्होरा, जय राजेमाने आदी उपस्थित होते. नुकसान झालेल्या व्यापारी वर्गाला शासनाने त्वरित सरसकट पंचनामे करून त्यांना भरपाई द्यावी, अशी सूचना खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी अधिकारी यांना केल्या.