MP Nitin Patil: प्रभाकर घार्गेंनी काळाची गरज ओळखून योग्य निर्णय घ्यावा: खासदार नितीन पाटील; नेमका काय सल्ला दिला?

Prabhakar Gharge political future and decision 2025: ‘‘आपण सर्वजण काँग्रेस संस्कृतीत वाढलेले लोक आहोत. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे विचार जोपासणाऱ्या नेत्याचा विचार करणे हे आपले काम आहे. सद्यःस्थितीत ही विचारधारा जोपासणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशिवाय दुसरे नाव नाही.
MP Nitin Patil advises Prabhakar Gharge to recognize the changing times and take a politically wise decision.

वडूज: राज्यात आगामी २० ते २५ वर्षांच्या काळात कोणाचे राजकारण चालणार, याचा विचार करून माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांनी काळाची गरज ओळखून योग्य निर्णय घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील यांनी केले.

