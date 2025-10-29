MP Udayanraje Bhosale: फाशीशिवाय दुसरी शिक्षाच नाही : खासदार उदयनराजे भोसले; फलटणप्रकरणी तपास गतीने व्हावा

कऱ्हाड: फलटणच्या प्रकाराची चौकशी सुरू आहे. मात्र, त्यात कोणीही दोषी असो, शासकीय यंत्रणेने त्याची चौकशी करावी. या प्रकरणातील दोषीला फाशीशिवाय दुसरी शिक्षाच असू शकत नाही, असे मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केले..Jawan Amol Mane: 'भुईंजमध्ये जवान अमोल मानेंवर अंत्यसंस्कार'; सुटीवर आलेल्या जवानाचे आकस्मित निधन.फलटणमध्ये डॉक्टर तरुणीने हातावर सुसाईड नोट लिहित आत्महत्या केली. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणी लक्ष घालून तपासाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सध्या हा विषय चर्चेत आहे. दरम्यान खासदार श्री. भोसले एका कार्यक्रमासाठी येथे आले होते. त्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. फलटणच्या प्रकरणात माजी खासदारांचे नाव येत आहे. .त्यासंदर्भातील प्रश्नावर खासदार भोसले म्हणाले, ‘‘जिल्ह्याने महाराष्ट्रालाचा नाही, तर देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या माध्यमातून ते काम झाले. त्यांच्यासारखे दिग्गज नेते जिल्ह्यात होऊन गेले. या जिल्ह्याने विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे असे अनुचित प्रकार या जिल्ह्यात भविष्यात होताच कामा नयेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी मी बोलणार आहे. .मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात तपासाच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शासकीय यंत्रणा तपासात कुठेही कमी पडणार नाही. ज्या भागात ही घटना घडली आहे, त्या भागातील लोकांना या प्रकरणासंदर्भात काही माहिती असल्यास त्यांनी तपास यंत्रणेला द्यावी. त्यातून लवकरात लवकर अशा लोकांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न होतील.’’.Karad News:'कऱ्हाड उत्तरेत बाळासाहेब पाटलांना धक्का'; रहिमतपूर, हजारमाचीसह अनेक ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांचा मुंबईत भाजप प्रवेश .कठोर कारवाईची गरजजीवनाला सुरुवात केली नाही अशा सासपडेतील लहान मुलीची हत्या होत असेल, तर संबंधितावर कडक कारवाई केलीच पाहिजे. यापूर्वीही असा प्रकार घडला असेल, तर त्यावेळी सुटका कशी झाली, कोणाच्या सांगण्यावरून त्याला सोडण्यात आले, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.