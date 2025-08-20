सातारा

MP Udayanraje Bhosale: उरमोडी प्रकल्प विस्ताराला केंद्राचा हिरवा कंदील: उदयनराजे भोसले; 'जल आयोगाकडून ३०४२.६७ कोटींचा निधी मंजूर'

Urmodi Project: केंद्राकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे या प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना गती मिळून हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे. याकामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच इतर मान्यवरांचे सहकार्य मिळाले आहे.
MP Udayanraje Bhosale sharing details of the ₹3,042.67 crore approval for Urmodi Project expansion.
MP Udayanraje Bhosale sharing details of the ₹3,042.67 crore approval for Urmodi Project expansion.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : उरमोडी प्रकल्पाच्या विस्तारित कामांसाठी ३०४२.६७ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास केंद्रीय जल आयोगाच्या प्रकल्प मूल्यांकन संघटनेच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना गती येऊन डिसेंबर २०२७ पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण होतील, तसेच दुष्काळी माण, खटाव आणि सातारा तालुक्यातील सुमारे २७ हजार ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन येथील शेतकरी सुखावणार आहे, अशी माहिती खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Udayanraje Bhosale
water
Development
district
Irrigation
Urmodi Dam
Water Conservation
cabinet expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com