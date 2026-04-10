कऱ्हाड : पश्चिम महाराष्ट्रात क्रिप्टोकरन्सीच्या नावाखाली १४ कोटींची फसवणूक करून तीन वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या संशयितास पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील आणि शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या पथकाने मुंबई येथून ताब्यात घेतले. दरम्यान, त्यास अटक करून जिल्हा सत्र न्यायालयासमाेर त्यास हजर केले असता न्यायालयाने १३ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. साहिल कादरी (रा. राजकोट, गुजरात) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव असल्याचे शहर पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, साहिल कादरी याने गेल्या चार वर्षांपूर्वी शहरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील अनेकांना जादा रकमेचे आमिष दाखवत क्रिप्टो करन्सीच्या नावाखाली सुमारे १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. त्यानंतर तो दुबईत आलिशान जीवन जगत होता. .२०२३ मध्ये शहर पोलिस ठाण्यात क्रिप्टोकरन्सी, बिटकॉईन ब्लॉक बीट कंपनीने केलेल्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. या कंपनीचा साहिल कादरी याने सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथील नागरिकांना जादा पैशाचे आमिष दाखवून फसवणूक केली. त्यानंतर तो दीड वर्ष बनावट पत्ते, सोशल मीडियाद्वारे चुकीची माहिती देऊन अनेक नंबर बदलून दुबईत राहात होता. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दराडे यांनी या गुन्ह्यातील संशयितास शोधून काढण्याच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश माळी यांना सूचना दिल्या. .त्यानुसार श्री. माळी व पोलिस उपअधीक्षक पथकातील सागर बर्गे, शहर पोलिस ठाण्याचे अनिल स्वामी, अमोल देशमुख यांनी सातत्यपूर्ण तपास करीत क्रिप्टोकरन्सी ट्रान्झॅक्शन ट्रॅकिंग, डिजिटल फॉरेन्सिक तंत्रे आणि गाेपनीय सूत्रांच्या मदतीने गुजरातमधील राजकोट परिसरात शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर तो मुंबईतील अंधेरी परिसरात असल्याचे समजले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून बनावट दस्तऐवज, क्रिप्टो वॉलेट्सची माहिती, लॅपटॉप, मोबाईल आणि फसवणुकीचे साहित्य जप्त केले..क्रिप्टोकरन्सी किंवा ऑनलाइन गुंतवणुकीसंबंधी संशयास्पद प्रस्ताव आल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवा. गुंतवणुकीपूर्वी तपासणी करा, अनोळखी व्यक्तींच्या फायद्याच्या योजनांत पडू नका, फसवणुकीचा प्रकार घडल्यास तत्काळ १९३० किंवा स्थानिक पोलिस ठाण्याला कळवा. कोणीही बिटकॉईन अथवा ब्लॉक बीट कंपनीमार्फत फसवणूक झाली असल्यास संपर्क साधा.- दत्तात्रय दराडे, पोलिस निरीक्षक, कऱ्हाड शहर.