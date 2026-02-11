सातारा

Khandala Crime: खंडाळा तालुक्यातील ‘त्या’ मृतदेहाचा खूनच; पुणे, साखरवाडीतून संशयित ताब्यात, तपासात धक्कादायक माहीती समाेर!

Shocking Revelations in Khandala Dead Body case: मैत्रिणीशी अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून खून; पुणे, साखरवाडीतून चार संशयित अटकेत
Shocking Twist in Khandala Case: Police Crack Murder Mystery, Two in Custody

Shocking Twist in Khandala Case: Police Crack Murder Mystery, Two in Custody

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणंद: सुखेड (ता. खंडाळा) येथील विहिरीत आढळलेल्या मृतदेहाचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मैत्रिणीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून कळंबोली येथील चार जणांनी संगनमताने एकाचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह सुखेडमधील विहिरीत आणून टाकला असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
pune
crime
Khandala
murder case
district
Accuse Arrested

Related Stories

No stories found.