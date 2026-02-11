Khandala Crime: खंडाळा तालुक्यातील ‘त्या’ मृतदेहाचा खूनच; पुणे, साखरवाडीतून संशयित ताब्यात, तपासात धक्कादायक माहीती समाेर!

लोणंद: सुखेड (ता. खंडाळा) येथील विहिरीत आढळलेल्या मृतदेहाचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मैत्रिणीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून कळंबोली येथील चार जणांनी संगनमताने एकाचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह सुखेडमधील विहिरीत आणून टाकला असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सोमनाथ कल्याण बोबडे (वय ३०, रा. रोडपाली सेक्टर २०, कळंबोली, ता. पनवेल, जि. रायगड) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी बंडू बापू भिसे (वय ४९, रा. कळंबोली, मूळ रा. दुधेबावी, ता. फलटण), विजय पोपटराव पवार (वय ३६, रा. साखरवाडी मारकड मळा, ता. फलटण), किरण विकास गायकवाड (वय २७, मूळ रा. होळ, ता. फलटण, सध्या रा. पंचम सोसायटी, पुणे), श्रीनिवास ज्ञानेश्वर लोणे (वय २५, रा. चुरमापुरी, ता. अंबड, जि. जालना, हल्ली रा. धायरेश्वर संकुल रायकर मळा, धायरी पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत..याबाबत लोणंद पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मैत्रिणीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून कळंबोली येथील या चौघांनी संगनमताने सोमनाथ बोबडे याचा गळा आवळून खून केला. खुनाचा पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याचे हातपाय बांधून मोटारीतून सुखेड (ता. खंडाळा) गावचे हद्दीतील आहिरे खिंड येथे चोपडे वस्तीजवळ आबा जयवंत चोपडे यांच्या विहिरीच्या काटावर आणून त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतून त्याला पेटवून देऊन त्याच अवस्थेत त्याला विहिरीत ढकलून दिला..दरम्यान, सुखेड हद्दीत आहिरे खिंड येथील विहिरीत शुक्रवारी (ता. सहा) सकाळी एका अनोळखी युवकाचा मृतदेह लोणंद पोलिसांना मिळून आला होता. घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी भेट देऊन पाहणी केली..तपासात सीसीटीव्ही फुटेजवरून संशयितांची मोटार निष्पन्न झाली. त्यानुसार मिळालेल्या माहितीवरून संशयितांना पुणे व साखरवाडी येथून ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. कळंबोली येथील मुख्य संशयिताने त्याच्या साखरवाडी व पुणे येथील मित्रांच्या सहकार्याने संगनमताने हा खून करून खुनाचा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची कबुली संशयितांनी पोलिसांना दिली..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...\rकारवाईत पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे, शिवाजी जायपत्रे, रोहित फार्णे, पोलिस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, पारितोष दातीर, रोहित हेगडे, पोलिस उपनिरीक्षक विश्वनाथ संकपाळ यांच्यासह लोणंदचे अंमलदार विजय पिसाळ, विष्णू धुमाळ, नितीन भोसले, सतीश दडस, बापूराव मदने, अंकुश कोळेकर, अवधूत धुमाळ, अमोल जाधव यांनी सहभाग घेतला. उपनिरीक्षक रोहित मच्छिंद्र हेगडे यांनी फिर्याद दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.