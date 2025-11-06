धक्कादायक घटना! 'कुळकजाईत एकाचा खून'; मृतदेह शेतात नग्नावस्थेत, माण तालुक्यात उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं..

दहिवडी : कुळकजाई (ता. माण) येथे शिवारात रमेश मारुती इंगळे (वय ५३) यांचा दगडाने डोके ठेचून अज्ञाताने खून केल्याची घटना आज उघडकीस आली. त्यांचा मृतदेह शेतात नग्नावस्थेत सापडल्याने माण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या खुनाच्या तपासाच्या अनुषंगाने पोलिस यंत्रणा गतिमान झाली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, रमेश इंगळे हे मंगळवारी (ता. ४) रात्री दहा वाजेपर्यंत कुळकजाई गावात फिरत होते. त्यानंतर वस्तीवर असलेल्या घरी जायचे म्हणून ते गावातून निघाले. मात्र, ते घरी पोचलेच नाहीत. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता दिलीप एकनाथ घाडगे हे आपल्या शेतात कामानिमित्त आले असता त्यांना शेतात नग्नावस्थेत पडलेला पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला. .याबाबत त्यांनी कुळकजाईच्या पोलिस पाटील यांना कळवले. पोलिस पाटील यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केल्यानंतर दहिवडी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली.खून झाल्याची माहिती मिळताच कुळकजाई आणि परिसरातील लोकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. ग्रामस्थांनी मृतदेह पाहिल्यानंतर तो रमेश इंगळे यांचा असल्याचे सांगितले. या घटनेबाबत इंगळे यांच्या पत्नी, मुलगी व कुटुंबीयांना समजल्यावर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मृतदेह पाहताच त्यांनी एकच आक्रोश करण्यास सुरुवात केली. दहिवडी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, पोलिस उपनिरीक्षक स्वाती धोंगडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मृतदेहाची पाहणी केली. पंचनामा केल्यानंतर त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी दहिवडीला पाठवून दिला. अधिक तपासाच्या अनुषंगाने तपासाची चक्रे गतिमान केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.