धक्कादायक घटना! 'कुळकजाईत एकाचा खून'; मृतदेह शेतात नग्नावस्थेत, माण तालुक्यात उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं..

Kulakjai Murder Mystery: मेश इंगळे हे मंगळवारी (ता. ४) रात्री दहा वाजेपर्यंत कुळकजाई गावात फिरत होते. त्यानंतर वस्तीवर असलेल्या घरी जायचे म्हणून ते गावातून निघाले. मात्र, ते घरी पोचलेच नाहीत. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता दिलीप एकनाथ घाडगे हे आपल्या शेतात कामानिमित्त आले.
सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी : कुळकजाई (ता. माण) येथे शिवारात रमेश मारुती इंगळे (वय ५३) यांचा दगडाने डोके ठेचून अज्ञाताने खून केल्याची घटना आज उघडकीस आली. त्यांचा मृतदेह शेतात नग्नावस्थेत सापडल्याने माण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या खुनाच्या तपासाच्या अनुषंगाने पोलिस यंत्रणा गतिमान झाली आहे.

