Ajit Pawar Death:दादांच्या निधनाने नांदवळकर हळहळले; पोरके झाल्याची ग्रामस्थांत भावना; गावाशी जोडले अखेरपर्यंत नाते!

-राहुल लेंभेपिंपोडे बुद्रुक: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नांदवळशी जोडलेले नाते उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत जपले. पवार कुटुंबीयांचे मूळ गाव असलेल्या नांदवळमध्ये दादांच्या अपघाती निधनाने शोककळा पसरली आहे. गावाला प्रगतीच्या वाटेवर नेणारा हक्काचा माणूस आणि गावचा सुपुत्र गेल्याने गावकरी सुन्न झाले आहेत. सकाळी निधनाची बातमी समजताच ग्रामस्थांनी दुकाने बंद ठेवली. गावात स्मशान शांतता पसरली होती. गाव पोरकं झाल्याची भावना सर्वांच्या चेहऱ्यावर होती. .Ajit Pawar: साताऱ्यासाठी दादांचे मोलाचे योगदान.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी १९९९ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर नांदवळ गाव राजकीय पटलावर आले. नांदवळकरांनी पवार कुटुंबीयांवर भरभरून प्रेम केले आणि पवार कुटुंबाने देखील गावाला भरभरून दिले. भागाचा दुष्काळ संपुष्टात यावा, म्हणून वसना उपसा जलसिंचन योजनेचे भूमिपूजन करण्यासाठी शरद पवारांनी नांदवळची निवड केली. २०१४ मध्ये माढा मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविताना त्यांनी नांदवळचे ग्रामदैवत श्री म्हातोबा जोगुबाई मंदिरात नारळ फोडून प्रचाराची सुरुवात केली होती. .तेव्हापासून आजतागायत पवार कुटुंबीयांनी या गावाशी विशेष नात जपले आहे. अजितदादांनी हे ऋणानुबंध अखेरपर्यंत वृद्धिंगत केले. सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांनी गावाच्या विकासासाठी भरीव निधी दिला. तत्पूर्वी २००१ रोजी त्यांनी ग्रामदैवत म्हातोबा जोगुबाई मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. त्याठिकाणी अतिशय भव्य व आकर्षक मंदिर उभारले. अजितदादा आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते व नारायण महाराजांच्या उपस्थितीत मंदिर कलशारोहणाचा धार्मिक सोहळा झाला होता. .दादांवर प्रेम करणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. त्यांनी या मंदिराला ''क'' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवून दिला. परिसरातील मुलांच्या शिक्षणाची गैरसोय ओळखत दूरदृष्टी दाखवत दादांनी गावकऱ्यांना सोबत घेऊन २०१५ मध्ये शारदाबाई गोविंदराव पवार विद्यालयाची भव्य इमारत बांधून दिली आणि गावात उच्च माध्यमिक, तसेच तंत्र शिक्षणाची सोय झाली. ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी भरीव निधी दिला. वाडीवस्तीवर विद्युतीकरणाची योजना राबवली, तसेच जलसंधारणाचे महत्त्व ओळखून दुष्काळावर मात करता यावी आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी व्हावे, म्हणून वसना नदीवर सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठी ग्रामस्थांना आर्थिक मदत केली..Ajit Pawar: प्रीतिसंगम अन् यशवंतरावांची ऊर्जा.पाठीराख्याच्या जाण्याने हुरहूरअजितदादा गावाच्या अडचणी समजून घेत आणि त्यावर तोडगा काढत. दादांच्या आकस्मित मृत्यूमुळे नांदवळकर हळहळले आहेत. आमचा पाठीराखा कायमचा सोडून गेल्याने ग्रामस्थांना हुरहूर लागली आहे, असे माजी उपसरपंच भूषण पवार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.