Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?

कऱ्हाड: जॉन्सन एपीस्टिन यांच्या फाइल्स दहा हजार पानांचा अहवाल आहे. अमेरिकेच्या संसदेत मांडला गेला. त्यावर चर्चा झाली आहे. मात्र, ते प्रकरण बाहेर आले, तर भारताच्या राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. कदाचित येत्या महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल, अशी राजकीय परिस्थिती होण्याची शक्यता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे पत्रकार परिषेदत वर्तवली. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.ते म्हणाले, ‘‘अमेरिकेच्या एपीस्टिन कागदपत्रांचा विषय आंतरष्ट्रीय विषय आहे. त्याबाबत मी ट्विटही केले आहे. त्याबाबत महत्त्वाची माहिती हाती येईल, त्यावेळी दिल्ली किंवा मुंबई येथे सविस्तर भूमिका मांडेन. देशात, राज्यात जी काही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून लोकशाही जिवंत आहे का? असा प्रश्न पडतो. राज्यात पालिकांच्या निवडणुकीत जो काही गोंधळ सुरू आहे. त्याला मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. त्यांनी तो सगळा गोंधळ घालून ठेवला आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबणे, एका प्रभागापुरती ती पुढे जाणे, या सगळ्या गोष्टी अप्रमाणित आहेत. .मात्र, त्याचे कोणाला काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे इतका भ्रष्टाचारी सरकार यापूर्वी कधीही पाहिले नाही. ते केवळ बोलतात, प्रत्यक्षात कृती दिसत नाही. उपमुख्यमंत्री म्हणतात, कऱ्हाडला ३२५ कोटींचा निधी दिला. प्रत्यक्षात काही मिळाले नाही. केवळ बोलण्यामुळे लोकांची दिशाभूल होत आहे. लोकशाहीचा गळा घोटला जातो आहे. भाजपला तर राज्याचे व जनतेचे काहीही देणे - घेणे राहिले दिसत नाही.’’.ते म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात ४८ हजार दुबार व बोगस मते आहेत. त्यात २४ हजार मते जवळच्या पाच तालुक्यांतील आहेत. इस्लामपूर, शिराळा, उत्तर कऱ्हाड, पलूस व पाटण येथील दुबार मते कऱ्हाड दक्षिणेत आहेत. त्यांची यादी नावासह दिली आहे. ती कमी करावीत, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी दुर्लक्षित होत आहे. त्याविरोधात न्यायालयातही अपील दाखल केले आहे. तेथे न्याय मिळेल, याची अपेक्षा आहे. सद्यःस्थितीत दुबार सहा हजार मते आहेत, अशी तक्रार दिली होती. त्यावरही काहीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने निपक्षपातीपणे काम करायला हवे. मात्र, तसे होत नाही. ते त्यांची स्वायत्तता हरवून बसले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगच बोगस असल्याची मानसिकता झाली आहे. ते काहीही कार्यवाही करत नाहीत.’’.संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...काँग्रेसला आता स्थिती चांगलीश्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘पालिकेच्या निवडणुकीत पैशाचा मोठा बाजार सुरू आहे. ते कोणाचे आहेत. जनतेचेच चोरलेले पैस ते वापरत आहेत. एका मताला पाच हजार देऊन हे निवडून येणार, मग विकास काय करणार? हा प्रश्न आहे. जनतेचा चोरलेले जनतेला दिल्याचे सांगून तुम्ही विकासाच्या गप्पा मारत आहात. त्याउलट आम्ही त्याविरोधात पालिकेत लढतोय. पक्षाचे चिन्ह लोकापर्यंत पोचावे, यासाठी लढत आहोत. पूर्वी स्थिती वाईट होती. मात्र, ताकदीने प्रचार केल्याने काँग्रेसला आता स्थिती चांगली झाली असून, त्यामुळे यश येईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.