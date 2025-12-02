Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?

सातारा

political storm: एपिस्टिन फाइल्स प्रकरणामुळे जगभरात खळबळ उडाली असताना त्याचा परिणाम भारतीय राजकारणावरही दिसू शकतो, असे धक्कादायक वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. “महिनाभरात देशाला मराठी पंतप्रधान मिळू शकतो,” असा दावा करत त्यांनी नवे राजकीय वर्तुळ तापवले आहे.
Updated on

कऱ्हाड: जॉन्सन एपीस्टिन यांच्या फाइल्स दहा हजार पानांचा अहवाल आहे. अमेरिकेच्या संसदेत मांडला गेला. त्यावर चर्चा झाली आहे. मात्र, ते प्रकरण बाहेर आले, तर भारताच्या राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. कदाचित येत्या महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल, अशी राजकीय परिस्थिती होण्याची शक्यता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे पत्रकार परिषेदत वर्तवली.

