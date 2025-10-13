सातारा

Kas Pathar: कास पठारावर पिवळ्या ‘मिकी माऊस’ची चादर; फुलांचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात; पर्यटकांचा ओघ वाढला..

Nature’s Canvas in Full Bloom: सध्या मिकी माऊसची फुले चांगलीच बहरली असून, अधून-मधून पावसाने साथ दिल्यास पंधरा दिवस तरी ही फुले राहू शकतात. त्यांच्या जोडीला अजूनही थोड्याफार प्रमाणात पांढरे गेंद, निळी सीतेची आसवे, तेरडा, सोनकी अशा फुलांचे गालिचे दिसत असून, पठारावर अद्यापही फुलांचा भर पाहण्यास मिळत आहे.
Satara Kas Pathar

Satara Kas Pathar

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कास: जागतिक वारसा स्थळ व पुष्प पठार कास पठारावर मिकी माऊसच्या पिवळ्या फुलांची बहारदार चादर पसरली असून, पठाराने पिवळा साज पांघरला आहे. कास पठारावर सर्वात शेवटी येणारी मिकी माऊस व सोनकीची पिवळी फुले चांगलीच बहरली असून, हंगाम अंतिम टप्प्यात असल्याची ही फुले निदर्शक ठरतात.

Loading content, please wait...
Satara
district
Fireflies In Kas Pathar
flower
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com