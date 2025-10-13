Kas Pathar: कास पठारावर पिवळ्या ‘मिकी माऊस’ची चादर; फुलांचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात; पर्यटकांचा ओघ वाढला..

कास: जागतिक वारसा स्थळ व पुष्प पठार कास पठारावर मिकी माऊसच्या पिवळ्या फुलांची बहारदार चादर पसरली असून, पठाराने पिवळा साज पांघरला आहे. कास पठारावर सर्वात शेवटी येणारी मिकी माऊस व सोनकीची पिवळी फुले चांगलीच बहरली असून, हंगाम अंतिम टप्प्यात असल्याची ही फुले निदर्शक ठरतात..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कास पठारावर मॉन्सूनच्या आगमनाबरोबर जून महिन्यात जैवविविधता बहरायला सुरुवात होते. सुरुवातीला फक्त कास पठारावरच आढळणाऱ्या साताऱ्याची शान असलेले सातारेन्सिस हे फूल पठारावर येते. त्याच्या जोडीला पांढऱ्या रंगाची रान हळद (चवर) ही फुले जून, जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पठारावर येतात. त्यामुळे पठार पांढऱ्या रंगाचे होते. त्यानंतर पावसाचे प्रमाण कमी होऊ लागल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पांढऱ्या रंगाचे गेंद त्यालाच धनगरी फेटा असेही म्हणतात या फुलाबरोबर कीटक भक्षी निळी सीतेची आसवे यांची निळी- पांढरी चादर पठारावर पसरण्यास सुरुवात होते. .या दोघांच्या जोडीलाच सप्टेंबरमध्ये लाल गुलाबी तेरडा पठारावर मोठ्या प्रमाणात यायला सुरुवात होते. तेरड्याच्या बहराने पठार लाल गुलाबी होऊन खऱ्या अर्थाने पठारावर फुलांची चादर पाहायला मिळते. हळूहळू तेरडा कमी होत असतानाच पठारावर शेवटचा फुलांचा बहर मिकी माऊसच्या रूपाने यायला सुरुवात होते.सध्या मिकी माऊसची फुले चांगलीच बहरली असून, अधून-मधून पावसाने साथ दिल्यास पंधरा दिवस तरी ही फुले राहू शकतात. त्यांच्या जोडीला अजूनही थोड्याफार प्रमाणात पांढरे गेंद, निळी सीतेची आसवे, तेरडा, सोनकी अशा फुलांचे गालिचे दिसत असून, पठारावर अद्यापही फुलांचा भर पाहण्यास मिळत आहे..सध्या उन्हाची तिरीप चांगलीच वाढली असून, ह्या उन्हाच्या तिरपीने गवताची वाढ मोठ्या प्रमाणात होऊन फुलांची झाडे यात कमी होत जातात त्यामुळे लवकरच चार सप्टेंबरपासून सुरू झालेला फुलांचा हंगाम निरोप घेण्याच्या तयारीत असणार आहे. राजमार्गावर असणाऱ्या कुमुदिनी तलावातील फुले ही कमी होत असून, या मार्गावर पर्यटकांची वर्दळ पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे पर्यटकांसाठी काही दिवसांसाठीच कासची पर्वणी उपलब्ध असणार असून, फुले पाहण्यासाठी यायचे झाल्यास लवकरच भेट देणे फायद्याचे ठरणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सौंदर्याच्या खाणीतलं रत्नमिकी माऊसच्या फुलांना स्मिथिया, लाजाळू, कावळा (स्मिथिया हिरसुटा) असेही म्हटले जाते. ही अतिशय गोड, मिकी माऊसच्या चेहऱ्यासारखी असते. पिवळी धम्मक फुले त्यावरच्या लाल ठिपक्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. फुलं आणि पानं दुपारनंतर बंद होतात, म्हणून लाजाळू असेही नाव आहे. कासच्या सौंदर्याच्या खाणीतलं हे एक रत्नच म्हणावं लागेल. गावकरी ह्या लाजाळू वृत्ती वरून वेळेचा अचूक अंदाज बांधतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.