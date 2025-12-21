महाबळेश्वर : येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसवर (अजित पवार) विश्वास व्यक्त केला. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुनील शिंदे यांच्या संयमी व सर्वसमावेशक नेतृत्वाला मतदारांनी कौल देत नगराध्यक्षपदासह २० पैकी १३ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. या निकालाने महाबळेश्वरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा इतिहास घडविला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...सत्ताधारी शिवसेना पुरस्कृत गिरिस्थान आघाडीला केवळ पाच जागांवर समाधान मानावे लागले, तर लोकमित्र जनसेवा आघाडीला यावेळी आपला गाशा गुंडाळावा लागला. भाजपने पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर प्रथमच निवडणूक लढवत अपेक्षेप्रमाणे एक जागा राखली, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी ठरला..नगराध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवार रिंगणात असले, तरी प्रत्यक्षात ही निवडणूक तिरंगी ठरली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील शिंदे, शिवसेना पुरस्कृत गिरिस्थान आघाडीचे कुमार शिंदे आणि लोकमित्र जनसेवा आघाडीचे माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर यांच्यातच खरी लढत रंगली. निवडणूक अटीतटीची होईल, असा अंदाज व्यक्त होत असतानाच सुनील शिंदे यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवत बाजी मारली..सुनील शिंदे यांना चार हजार ७४७, कुमार शिंदे यांना तीन हजार १८९, तर डी. एम. बावळेकर यांना दोन हजार ५३८ मते मिळाली. कुमार शिंदे दुसऱ्या, तर बावळेकर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. प्रभाग तीनमधील लढतही तितकीच चुरशीची ठरली. भाजपचे रवींद्र कुंभारदरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विशाल तोष्णीवाल आणि शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष हेमंत साळवी यांच्यात तिरंगी सामना रंगला. बाजारपेठेच्या सुशोभीकरणाचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी होता. अखेर भाजपचे रवींद्र कुंभारदरे यांनी अवघ्या तीन मतांनी विजय मिळवत भाजपचे खाते उघडले; तर हेमंत साळवी दुसऱ्या आणि विशाल तोष्णीवाल तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले..प्रभाग सात व आठ हा नासिर मुलाणी यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व उमेदवार विजयी होतील, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रभाग सातमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरन्नुम वलगे यांचा पराभव झाला. शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष शबाना मानकर यांनी त्यांचा केवळ १३ मतांनी पराभव करत लक्ष वेधले..महाबळेश्वर पालिका जिंकण्यासाठी शिवसेना व भाजपनेही जोरदार तयारी केली होती; मात्र मकरंद पाटील यांनी महायुतीतील दोन्ही पक्षांचे मनसुबे उधळून लावत महाबळेश्वर हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच बालेकिल्ला असल्याचे पुन्हा सिद्ध केले. प्रचारासाठी मकरंद पाटील यांनी चार दिवस महाबळेश्वरमध्ये मुक्काम करत सर्व सूत्रे स्वतःच्या हाती घेतली होती. प्रचार रॅली व जाहीर सभांच्या माध्यमातून ‘विकासासाठी राष्ट्रवादीचे हात बळकट करा,’ असे आवाहन त्यांनी केले होते. मतदारांनी या आवाहनाला प्रतिसाद देत नगराध्यक्षपदासह १३ नगरसेवकांची मते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झोळीत टाकली..प्रियंका वायदंडे जायंट किलरप्रभाग आठमधील निकाल सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रियांका वायदंडे या ‘जायंट किलर’ ठरल्या. त्यांनी माजी नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे यांचा अवघ्या सहा मतांनी पराभव करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली. ही लढत शिवसेना पुरस्कृत आघाडीचे नेते कुमार शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची बनली होती..कही खुशी, कही गमया निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष युसूफ शेख, माजी नगराध्यक्षा उज्ज्वला तोष्णीवाल यांचे चिरंजीव विशाल तोष्णीवाल, अपक्ष राजेश कुंभारदरे, माजी नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे आणि हेमंत शिंदे यांचा पराभव झाला; तर रोहित ढेबे, राजू नालबंद आणि ॲड. संजय जंगम यांच्या विजयाने लक्ष वेधून घेतले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...आमदार मकरंद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या काही दिवसांत आम्ही जनतेसमोर विकासाचे मुद्दे मांडले होते. मतदारांनी त्यावर विश्वास टाकत कौल दिला आहे. केवळ सत्तामिळवणे हा आमचा उद्देश नसून शिक्षण, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पर्यटन विकास या चतुसूत्रीवर महाबळेश्वरचा कायापालट करणे हे आमचे प्राथमिक ध्येय राहील.- सुनील शिंदे, नगराध्यक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.