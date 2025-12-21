सातारा

महाबळेश्वर : येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राष्‍ट्रवादी काँग्रेसवर (अजित पवार) विश्वास व्यक्त केला. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुनील शिंदे यांच्या संयमी व सर्वसमावेशक नेतृत्वाला मतदारांनी कौल देत नगराध्यक्षपदासह २० पैकी १३ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. या निकालाने महाबळेश्वरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा इतिहास घडविला.

