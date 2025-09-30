सातारा

Udaysinh Patil-Undalkar: सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला बळकट करूया: ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर; कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश

Let’s Strengthen NCP in Satara: ‘पक्षाला अजित पवारांसारखे खंबीर नेतृत्व लाभले आहे. ते कार्यकर्त्यांना ताकद देणारे नेते आहेत. याबरोबर मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांची कार्यकर्त्यांना साथ मिळत आहे. तालुक्यातील नेते व पदाधिकारी एकदिलाने कार्यरत आहेत,
Adv. Udaysingh Patil-Undalkar welcoming new workers into NCP during a party joining program in Satara.

Adv. Udaysingh Patil-Undalkar welcoming new workers into NCP during a party joining program in Satara.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी पक्षवाढीसाठी एकदिलाने कार्यरत असून, कार्यकर्त्यांनीही एकदिलाने राहून राष्ट्रवादी काँग्रेस बळकट करूया, असे आवाहन रयत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
NCP
karad
political
Party
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com