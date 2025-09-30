Udaysinh Patil-Undalkar: सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला बळकट करूया: ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर; कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश

कऱ्हाड: राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी पक्षवाढीसाठी एकदिलाने कार्यरत असून, कार्यकर्त्यांनीही एकदिलाने राहून राष्ट्रवादी काँग्रेस बळकट करूया, असे आवाहन रयत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शहर व तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी पक्षप्रवेश केला. त्या वेळी ते बोलत होते. राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय देसाई, राजेश पाटील- वाठारकर, राष्ट्रवादीचे नेते विजय यादव, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील, प्रा. धनाजी काटकर आदी उपस्थित होते. यावेळी राजेंद्र खोत, मुग्धा खोत, गौरी निगडे, सरिता हरदास, नागमणी सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, वल्लभ आवटे, पृथ्वीराज पिसाळ, विशाल शिंदे, वैभव शिंदे यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता..ॲड. उंडाळकर म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड तालुक्याला मोठा राजकीय वारसा आहे. आपण अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली तो वारसा जपून राष्ट्रवादीला मजबूत करूया. सर्व कार्यकर्त्यांनी येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यरत राहावे.’’.श्री. वाठारकर म्हणाले, ‘‘पक्षाला अजित पवारांसारखे खंबीर नेतृत्व लाभले आहे. ते कार्यकर्त्यांना ताकद देणारे नेते आहेत. याबरोबर मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांची कार्यकर्त्यांना साथ मिळत आहे. तालुक्यातील नेते व पदाधिकारी एकदिलाने कार्यरत असून, ॲड. उदयसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यात राष्ट्रवादीला मजबूत करूया.’’.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.संजय देसाई म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादीच्या वाढीसाठी सर्वांनी कंबर कसली पाहिजे. पक्षाचा समावेश शासनात असून, शासनाच्या योजना आपण कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यरत राहूया.’’विजय यादव, राजेंद्र खोत यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुनील पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. धनाजी काटकर यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.