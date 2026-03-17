वाई शहर : येथील पंचायत समितीच्या सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रांत उर्फ भय्यासाहेब डोंगरे, तर उपसभापतिपदी वर्षा जगताप यांची बहुमताने निवड झाली. पंचायत समितीच्या पदाधिकारी निवडीसाठी आज पीठासन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक झाली. .राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...यावेळी सभापतिपदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे सचिन भोसले (बावधन) तर उपसभापतिपदासाठी स्वप्नील अशोक गायकवाड (यशवंतनगर) यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते; परंतु भाजपच्या डॉ. सुरभी भोसले यांच्यासह तिन्ही सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. हात उंचावून झालेल्या मतदानात विक्रांत डोंगरे व वर्षा जगताप यांना प्रत्येकी पाच मते मिळाल्याने त्यांची सभापती व उपसभापती निवड झाल्याचे डॉ. खरमाटे यांनी जाहीर केले. बैठकीस शैलेश सपकाळ, हर्षदा फरांदे, राणी पवार यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते..श्री. डोंगरे हे अभेपुरी गणाचे सदस्य असून, यापूर्वी त्यांनी उपसभापततिपदाचे काम पाहिले आहे. वर्षा जगताप या शेंदूरजणे गणातून निवडून आल्या आहेत. या निवडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मकरंद पाटील यांच्या विजयाच्या घोषणा देत जल्लोष केला..या दोघांचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी अभिनंदन केले. यावेळी तालुकाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, महादेव मसकर, मोहन जाधव, मनीष भंडारे, दिलीप पिसाळ, रमेश गायकवाड, शशिकांत पवार, विराज शिंदे, विकास शिंदे, मदन भोसले आदींनी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. निवडणूक प्रक्रियेकामी गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, बाळासाहेब जाधव यांनी साहाय्य केले.....तर ऑपरेशन लाेटस यशस्वी झाले असतेबहुमत नसताना सभापती व उपसभापतिपदासाठी अर्ज दाखल केल्याबाबत बोलताना भाजपच्या सदस्या डॉ. सुरभी भोसले यांनी गुप्त पद्धतीने मतदान असते, तर आमचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाले असते, असे सांगितले..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.झेडपीचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाचविक्रांत डोंगरे व उपसभापती वर्षा जगताप यांचे पक्षाच्या वतीने अभिनंदन. दोघेही पंचायत समितीच्या माध्यमातून गावागावातील लोकांचे प्रश्न व समस्या सोडवतील. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सामान्य शेतकरी व कष्टकरी, महिलांपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्यांना न्याय देतील, असा विश्वास मंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील पाच पंचायत समितीमधील पदाधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे झाले असून, जिल्हा परिषदेचा अध्यक्षही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होईल, अशी खात्री असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.