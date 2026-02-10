Koregaon Election Result: कोरेगाव पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; राष्ट्रवादीला तीन, शिवसेनेला दोन, तर भाजपला एका जिल्हा परिषद गटात यश!

-पांडुरंग बर्गेकोरेगाव: तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सहा गटांपैकी तीन गटांत आणि कोरेगाव पंचायत समितीच्या १२ पैकी नऊ गणांत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विजय मिळवत तालुक्यावर वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या विजयामुळे कोरेगाव पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुन्हा एकदा झेंडा फडकणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा विजय शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांना धक्का देणारा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार नितीन पाटील यांना बळ देणारा ठरणार आहे. .Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.कोरेगाव तालुक्यात २०१७ च्या निवडणुकीत एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसने चार गटांत, तर काँग्रेसने एका गटात विजय मिळवला होता, तर पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचे सात सदस्य निवडून आल्याने कोरेगाव पंचायत समितीवर एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकला होता. पंचायत समितीत काँग्रेसला दोन व शिवसेनेला एक जागा मिळाली होती. आता नऊ वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुकीसाठी तालुक्यात जिल्हा परिषदेचा एक गट वाढून सहा गट झाले होते. त्यामुळे सहा गट व त्या अंतर्गत १२ गणांत शनिवारी चुरशीने निवडणूक झाली..तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या आमदार महेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सातारारोड (सारिका फाळके विजयी) व कुमठे गटात (हणमंतराव जगदाळे विजयी), तर आमदार शशिकांत शिंदे व खासदार नितीन पाटील यांनी वाठार स्टेशन (जयश्री भोसले विजयी) व एकंबे गटात (राजेश्वरी भोसले विजयी) बाजी मारली. फलटण विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट कोरेगाव तालुक्यातील पिंपोडे बुद्रुक गटात खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप व रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना अशी लढत झाली. त्यात रणजितसिंह यांनी (अमित चव्हाण विजयी) रामराजेंवर मात केली. कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट वाठार किरोली गटात भाजपचे आमदार मनोज घोरपडे व माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उमेदवारांत लढत झाली. मात्र, या गटातील गटासह (संध्यारजनी भोसले विजयी) गणातील दोन अशा तीनही जागांवर विजय मिळवत माजी मंत्री पाटील यांनी आमदार घोरपडे यांच्यावर मात केली..कोरेगाव पंचायत समितीच्या १२ पैकी सोनके, अंबवडे संमत वाघोली, सातारारोड, कुमठे, ल्हासुर्णे, एकंबे, साप, आर्वी, वाठार किरोली या गणांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळवत पंचायत समितीवर एकहाती सत्ता मिळवली आहे. पिंपोडे बुद्रुक व किन्हई गणात शिवसेनेच्या दोन व वाठार स्टेशन गणात भाजपच्या एका महिला उमेदवाराने विजय मिळविला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीची तुलना केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोरेगाव पंचायत समितीवर सत्ता कायम ठेवली आहे..एकंबेत राजेश्वरी भोसलेंचा विक्रमी मताने विजयएकंबे गटात एकसळ येथील उद्योजक दयानंद भोसले यांच्या पत्नी राजेश्वरी भोसले व उद्योजक जवाहरलाल ऊर्फ राजेंद्र भोसले यांच्या पत्नी सुनीता भोसले यांच्यातील लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. दोन्ही उमेदवारांनी निवडणूकपूर्व गटातील हजारो महिला वर्गाला अनेक तीर्थस्थळी मोफत देवदर्शन घडवले होते. त्यामुळे आता या महिला कोणाच्या पदरात आपले मत टाकतात याची मोठी उत्सुकता लागून राहिली होती. अखेरीस या गटातून राजेश्वरी भोसले यांनी तालुक्यात विक्रमी अशा आठ हजार ९७९ अशा मताधिक्याने विजय मिळवला..सभापतिपदाची संधी ल्हासुर्णे की वाठार किरोली गणालाकोरेगाव पंचायत समितीच्या पहिल्या अडीच वर्षांसाठी सभापतिपदाचे आरक्षण नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग महिला राखीव आहे. या प्रवर्गासाठी तालुक्यात ल्हासुर्णे व वाठार किरोली हे दोन गण राखीव होते. या दोन्ही गणांतून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुक्रमे रूपाली गुरव व निकिता गिरी या दोन महिला उमेदवार निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्हीपैकी एका उमेदवारास सभापतिपदाची लॉटरी लागणार हे निश्चित आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.पिंपोडे बुद्रुक- सातारारोडमध्ये काटे की टक्कर!पंचायत समितीच्या सातारारोड गणात डॉ. संजय आवडे व शहाजी कांबळे यांच्यात चुरशीने लढत झाली. अखेरीस केवळ ७० मतांनी डॉ. आवडे यांना विजय मिळाला. तद्वतच पिंपोडे बुद्रुक गटातही भाजपच्या अमित चव्हाण व शिवसेनेच्या सतीश धुमाळ यांच्यात चुरशीने लढत झाली. मात्र, अखेरीस श्री. चव्हाण यांनी १३९ मतांनी विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.