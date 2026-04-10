Satara Politics: कामेश कांबळे, लता कर्णे, ऋतुजा जगताप यांना अपात्र करा; राष्ट्रवादीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका, निकालाकडे लक्ष!

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काढलेला पक्षादेश न पाळता राष्ट्रवादीच्या तीन सदस्यांनी विरोधी सदस्यांना मतदान केले आहे. या प्रकरणी या तीनही सदस्यांना अपात्र करावे, अशी याचिका आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते उदय कबुले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याची माहिती वकील दत्तात्रय घोडके यांनी दिली..जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी बहुमताचा आकडा राष्ट्रवादी व शिवसेनेकडे असतानाही भारतीय जनता पक्षाने पाच सदस्य फोडून ३३ बहुमत करून या जोरावर त्यांनी जिल्हा परिषदेत भाजपचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनविले. लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून या निवडी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर ॲड. दत्तात्रय घोडके यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचे गटनेते उदय कबुले यांनी सर्व कागदपत्री पुरावे जमा केले. त्यानंतर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे तीन सदस्यांना अपात्र करावे, या मागणीची याचिका दाखल केली आहे..या याचिकेबाबत माहिती देताना ॲड. दत्तात्रय घोडके म्हणाले, ''जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पक्षादेश (व्हिप) काढण्यात आला होता. हा पक्षादेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खेड गटातील सदस्य कामेश कांबळे, बुध गटातील लता कर्णे, गुणवरे गटातील ऋतुजा जगताप या तिघांनी न पाळता पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केलेले नाही. त्यामुळे या तीनही सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे..या याचिकेवर जिल्हाधिकारी निर्धारित वेळेत निर्णय देतील, अशी अपेक्षा आहे. सहा महिन्यांत निर्णय होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली, तरी या सुनावणी प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही. या सर्व प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा असून, उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल होईल. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या जातपडताळणी प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी समिती निर्णय घेऊ शकते. दरम्यान, विषय समिती सभापती निवडीत फुटलेल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, या प्रश्नावर ॲड. घोडके म्हणाले, ''विराज शिंदेंच्या संदर्भातील प्रकरण वेगळे आहे. सभापती निवडीबाबत पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करून याचिका दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.''.शिवसेनेकडूनही दोन सदस्यांविरोधात याचिकाशिंदेंच्या शिवसेनेच्या वतीनेही पक्षाचा व्हीप डावलल्याच्या कारणास्तव जिल्हा परिषद सदस्या सारिका फाळके आणि हणमंत जगदाळे यांना अपात्र करावे, याबाबतची याचिका शिवसेनेचे गटनेते अशोक पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे. त्याचीही सुनावणी एक, दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.