सातारा : शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची गरज असताना केवळ निकष लावून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच मदत पडलेली नाही. महायुती सरकारने बळीराजाच्या डोळ्यात धूळफेक करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक काळी दिवाळी साजरी करत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. दरम्यान, महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याचे काम केले असून, आता जनतेच्या सहकार्याने रस्त्यावर संघर्ष करून सरकारला सरसकट कर्जमाफी करण्यासोबतच हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि इतर मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडू, असा इशाराही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिला..महायुती सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने शशिकांत शिंदे व जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळी दिवाळी व एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार बाळासाहेब पाटील, मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, घनश्याम शिंदे, राजकुमार पाटील, अभयसिंह जगताप, सतीश चव्हाण, अर्चना देशमुख, मेघा नलावडे, ॲड. पांडुरंग भोसले, बुवासाहेब पिसाळ, वैशाली जाधव, शैलजा कदम, नलिनी जाधव, विजयराव बोबडे, गोरखनाथ नलवडे, सचिन जाधव, सुनील सपकाळ, गिरीश फडतरे, राजाभाऊ जगदाळे, संजय पिसाळ, स्वप्नील वाघमारे, किरण चौधरी, युवराज पवार, प्रज्ञा गायकवाड, राजाभाऊ काळे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी श्री. शिंदे म्हणाले, ''बळीराजा प्रचंड संकटात आला आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बळीराजा पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आहे. विरोधी पक्षाच्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने घाईघाईने ३६ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर केली खरी; परंतु ती फसवी आहे. सरकारने सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे गरजेचे असताना विविध निकष लावून शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच मदत पडले नाही. महायुती सरकारने बळीराजाच्या डोळ्यात धूळफेक करून शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज काळी दिवाळी साजरी करत आहोत..महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याचे काम झाले आहे. आता जनतेच्या सहकार्याने रस्त्यावर संघर्ष करून या सरकारला सरसकट कर्जमाफी करण्यास आम्ही भाग पाडू, तसेच हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि इतर मागण्यांसाठी आम्ही आणखी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे..सरकारविरोधात घोषणाबाजीशेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे. धिक्कार असो धिक्कार असो, महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार असो, शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे, खुर्चीमध्ये अडकलेल्या सरकारचा धिक्कार असो, बळीराजा उपाशी... सरकार तुपाशी..., मोदी सरकार, देवेंद्र सरकार हाय हाय, महायुती सरकार हाय हाय, शरदचंद्र पवार साहेबांचा विजय असो, अशी घोषणाबाजी करत पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी यावेळी उपोषण सुरू केले..