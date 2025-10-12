NCP Satara district president Balasaheb Solaskar addressing party workers ahead of the Zilla Parishad elections; expresses confidence of winning 25 seats.

NCP Satara district president Balasaheb Solaskar addressing party workers ahead of the Zilla Parishad elections; expresses confidence of winning 25 seats.

Sakal

सातारा

Balasaheb Solaskar: झेडपीत राष्ट्रवादीला २५ जागा मिळतील: सातारा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर; आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर तयारी सुरू

NCP Targets 25 Seats in Satara ZP: ‘आगामी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीकडून मोर्चेबांधणी सुरू आहे. कऱ्हाड दक्षिणनंतर कऱ्हाड उत्तर, पाटण आणि अन्य तालुक्यांतील निवडी तातडीने केल्या जातील. या नवनिर्वाचित तालुकाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना मंत्री पाटील, खासदार पाटील यांच्या हस्ते नियुक्तिपत्रे देण्यात येतील.
Published on

कऱ्हाड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणुका लढवणार आहे. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर तयारी सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सुमारे २५ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील, असे मत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर यांनी येथे व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Satara
NCP
political
president
Campaign
district
Satara Zilla Parishad Election
Marathi News Esakal
www.esakal.com