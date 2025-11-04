सातारा

Karad North Politics: राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; हनुमानवाडी, भवानवाडीत बाळासाहेब पाटील गटाला धक्का..

Major Political Shift: भवानवाडी, हनुमानवाडी येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व उद्‌घाटन कार्यक्रमात माजी सरपंच महादेव पवार यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत सदस्य, कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
“NCP workers from Hanumanwadi and Bhavanwadi join BJP; setback to Balasaheb Patil group in Sangli district.”

काशीळ: कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या गटाला लागलेली गळती अद्यापही सुरूच आहे. गेल्या काही दिवसांत कऱ्हाड उत्तरेतील अनेक गावांतील कार्यकर्ते आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. हनुमानवाडी व भवानवाडी येथील कार्यकर्त्यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला.

