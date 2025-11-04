Karad North Politics: राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; हनुमानवाडी, भवानवाडीत बाळासाहेब पाटील गटाला धक्का..

काशीळ: कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या गटाला लागलेली गळती अद्यापही सुरूच आहे. गेल्या काही दिवसांत कऱ्हाड उत्तरेतील अनेक गावांतील कार्यकर्ते आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. हनुमानवाडी व भवानवाडी येथील कार्यकर्त्यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात पक्षांतराचे वारे वाहत आहे. यात माजी मंत्री पाटील यांच्या गटाला धक्का बसत आहे. कोणी भाजपमध्ये, तर कोणी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करत आहेत. आमदार मनोज घोरपडे यांनी प्रत्येक गावात केलेली विकासकामे आणि त्यांच्या जनसंपर्कामुळे अनेक छोटी गावेही भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. तळबीड, बेलवडे हवेली, तासवडे, जुने व नवीन कवठे या गावांचा पक्षप्रवेश तळबीड येथे नुकताच झाला..भवानवाडी, हनुमानवाडी येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व उद्घाटन कार्यक्रमात माजी सरपंच महादेव पवार यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायत सदस्य, कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. यावेळी महेश जाधव, उमेश मोहिते, योगीराज सरकाळे, चंद्रकांत जाधव, बाळासाहेब शिंदे, प्रवीण नलवडे, शहाजी मोहिते, किरण पवार आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...शत-प्रतिशत भाजपकऱ्हाड उत्तरमधील हनुमानवाडी गाव आजपर्यंत शंभर टक्के माजी आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्यासोबत होते. मात्र, त्या गावातील अनेक कार्यकर्ते भाजप प्रवेश करत असतील, तर कऱ्हाड उत्तरमध्ये शत-प्रतिशत भाजप होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.