Neelam Gorhe: 'राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नाही': नीलम गोऱ्हेंच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या!

सातारा: युवकांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राजीनामा म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली असा अर्थ होत नाही, तर चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी म्हणून ती प्रक्रिया असते, असे प्रतिपादन आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, प्रभारी रेश्मा जगताप, सुनीता मोरे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘एखादा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेणे, ही लोकशाहीतील संवेदनशील सरकारची ओळख असते. .१९९५ ते २००० या काळातील युती सरकारमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी देशद्रोही नसून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारे नागरिक आहेत. देशभरातील विविध आंदोलनांतील गुन्हे यापूर्वीही सरकारकडून मागे घेतली आहेत.’’ त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, अपेक्षा व्यक्त केली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्नमहसूल विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली सामान्य नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले महाराजस्व अभियान हे लोकाभिमुख आहे. या अभियानातून प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे. यामधून राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातून महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या ३५ प्रकारच्या नागरिकांच्या कामांचा एकत्रित निपटारा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गोरे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.