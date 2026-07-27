सातारा

Neelam Gorhe: 'राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नाही': नीलम गोऱ्हेंच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या!

Satara Neelam Gorhe Speaks on Minister Resignation: राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नसून निष्पक्ष चौकशीची प्रक्रिया असल्याचे नीलम गोऱ्हेंचे स्पष्टीकरण; विद्यार्थ्यांवरील देशद्रोहासह गुन्हे मागे घेण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी
Neelam Gorhe
Neelam GorheSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: युवकांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राजीनामा म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली असा अर्थ होत नाही, तर चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी म्हणून ती प्रक्रिया असते, असे प्रतिपादन आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

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