Malkapur Accident: महामार्गावर गटारासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात जीप उलटली; तिघे जखमी..

मलकापूर : कऱ्हाडच्या दिशेने निघालेली जीप गटारासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पलटी होऊन झालेल्या अपघातात तिघे जण किरकोळ जखमी झाले. यात जीपचेही नुकसान झाले. पुणे- बंगळूर महामार्गावर एनपी मोटर्ससमोर सुरक्षिततेचा उपाय नसल्यामुळे हा अपघात झाला. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती.

