Nepalese Eagle: कुकुडवाड भागात नेपाळी गरुडाचा विहार; ‘युरोपियन नीलपंख’ पक्षीही आढळले; माणदेशाचे महत्त्व अधोरेखित

दहीवडी : माणदेशातील जैवविविधतेचा अभ्यास, वन्यजीव निरीक्षण आणि नैसर्गिक अधिवासांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने ‘माणदेश कन्झर्व्हेशन प्रोजेक्ट’च्या पथकाने कुकुडवाड परिसरात राबवलेल्या तीन दिवसीय वन्यजीव निरीक्षण मोहिमेत एका दुर्मीळ व संकटग्रस्त पक्ष्याची ऐतिहासिक नोंद झाली आहे. जागतिक स्तरावर संकटग्रस्त म्हणून वर्गीकृत असलेल्या नेपाळी गरुडाचे दर्शन घडले. या गरुडाची माण तालुक्यात पहिलीच नोंद ‘ई-बर्ड’ या जागतिक पक्षीविषयक संकेतस्थळावर झाली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.या मोहिमेदरम्यान संकटग्रस्त नेपाळी गरुडासोबतच आठ ते दहा युरोपियन नीलपंख या स्थलांतरित पक्ष्यांचेही निरीक्षण करण्यात आले. याशिवाय वनस्पतींमध्ये दुर्मीळ कंदीलपुष्पाचीही नोंद झाली आहे. नेपाळी गरुडाची छायाचित्रे वन्यजीव अभ्यासक अर्णव गंधे यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात टिपली. या महत्त्वपूर्ण नोंदींमुळे कुकुडवाड परिसराचे वन्यजीव आणि पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या दृष्टीने असलेले जागतिक महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..माणदेश कन्झर्व्हेशन प्रोजेक्टचे प्रमुख चिन्मय सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन्यजीव अभ्यासक अर्णव गंधे आणि वनस्पती अभ्यासक अजित काटकर यांनी या तीन दिवसीय मोहिमेचे नेतृत्व केले. क्षेत्रीय निरीक्षण, पक्षी व वनस्पतींच्या नोंदी तसेच अधिवासाचा अभ्यास करून परिसरातील जैवविविधतेविषयी महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय माहिती या मोहिमेद्वारे संकलित करण्यात आली..सध्या माणदेशात कमी पर्जन्यमान, तीव्र पाण्याची टंचाई आणि आव्हानात्मक पर्यावरणीय परिस्थिती आहे. असे असतानाही येथील गवताळ प्रदेश आणि काटेरी झुडपांचे अधिवास अनेक दुर्मीळ वन्यजीवांना आणि स्थलांतरित पक्ष्यांना आश्रय देत आहेत. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारे अधिवासाचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता यामुळे या संवेदनशील परिसंस्थांचे संरक्षण करणे गरजेचे बनले आहे..स्थानिकांचा सक्रिय सहभाग, वन विभागाचे सहकार्य आणि शास्त्रीय पद्धतीने केलेले वन्यजीव निरीक्षण यांच्या समन्वयातून माणदेशातील हा समृद्ध नैसर्गिक वारसा जपण्याची संधी निर्माण झाली आहे. कुकुडवाडसारख्या परिसरांचे संवर्धन केवळ वन्यजीवांसाठीच नव्हे, तर दुष्काळी माणदेशातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास पक्षीप्रेमी व अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन गरजेचेकुकुडवाड परिसरात ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या सहकार्याने जंगलातील पारंपरिक पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. दुष्काळी परिस्थितीत अशा पाणवठ्यांमुळे वन्यजीवांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. गवताळ व काटेरी अधिवास जपल्यास माणदेशाचे पर्यावरणीय संतुलन टिकून राहील, असे माणदेश कन्झर्व्हेशन प्रोजेक्टच्या पथकाचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.