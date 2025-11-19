RTO Scam:'आरटीओच्या जाहिरातीतून फसवणुकीचा नवा फंडा; १९९९ रुपयात वाहन न चालवताच परवाना देण्याचे अमिष, काय आहे वास्तव..

-हेमंत पवार कऱ्हाड: वाहन चालवण्याची चाचणी न देताच आरटीओचा वाहन चालवण्याचा परवाना १९९९ रुपयात देण्याची सोशल मिडीयावर जाहिरात करुन अनेकांची फसवणुक करण्याचा फंडा काही जणांनी सुरु केला आहे. संबंधित जाहीरातीव्दारे फसवणुक करणाऱ्यांची टोळीच कोल्हापुर आणि पुणे जिल्ह्यात स्रकीय झाली असुन तसे प्रकारही तेथे घडले आहेत. त्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला आहे. तो प्रकार उघडकीस आल्यामुळे आता आरटीओने त्याविरोधात धडक मोहिम हाती घेतली आहे. सातारा जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालयाने त्यासंदर्भातील जाहीरातीवर वॉच ठेवुन नागरीकांना अशा जाहीरातींना न फसण्याचे आवाहन केले आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...स्वतःला आरटीओशी संबंधित कर्मचारी किंवा एजंट असल्याचे भासवुन काही अनधिकृत व्यक्ती सोशल मीडियावर परवाना मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत आहेत. वाहन चालवण्याचा परवाना न देताच फक्त १९९९ रुपयात मिळवा वाहन चालवण्याचा परवाना अशा संदेशांव्दारे ते नागरिकांना फसवत आहेत. सोशल मिडीयावरील त्या जाहिराती अधिकृत वाटाव्यात म्हणून त्यात खोटा नोंदणी क्रमांक, बनावट ओळखपत्रे, कागदपत्रांच्या प्रतिमा आणि आरटीओचा लोगो वापरला जात आहे. .काही प्रकरणांत नागरिकांकडून पैसे उकळल्यानंतर त्यांना संपर्क तोडून हे फसवणूक करणारे गायब होतात. कोल्हापूर आणि पुणेमध्ये या प्रकाराच्या तक्रारी घडल्या आहेत. कोल्हापुर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर-शिरोळ मार्गावर शिबिर भरवून वाहन परवाना काढून दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयीतांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून राज्यभरातील आणखी काही टोळीतील नावे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. आरोपींनी ६००हून अधिक जणांना गंडा घातल्याचे प्राथमिक तपासात तेथे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालय आता दक्ष झाले आहे. आरटीओ अधिकारी आता अशा फसव्या जाहिरातीवर लक्ष ठेवणार आहेत. त्याचबरोबर नागरीकांनीही अशा जाहिरातींना फसु नये असे आवाहन आरटीओ अधिकाऱ्यांनी केले आहे..सायबर पेलिसांशी साधावा संपर्कसोशल मिडीयावर सध्या अनेक प्रकारची फसवणुक केली जात आहे. त्याअंतर्गत आता आऱटीओचा वाहन परवाना वाहन न चालवताच देण्याची जाहीरात केली जात आहे. ती जाहीरात अनाधिकृत असल्याचे आरटीओ कार्यालयाचे म्हणने असुन त्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला आहे. नागरीकांना अशा काही जाहिराती आढळल्यास त्यांनी तातडीने सातारा पोलिस दलातील सायबर ब्रॅचशी संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केली भितीराज्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासमोर एआयव्दारे फसवणूक करून कसा परवाना दिला जातो, त्यासाठी हॅकर्स कोणत्या प्रकारची गुन्ह्याची पद्धत वापरतात, याचे सादरीकरण केले. मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना घडत असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले. त्यामुळे थेट परिवहनमंत्री सरनाईक यांनीही अशा प्रकाराबाबत भिती व्यक्त करुन कडक कारवाईच्या सुचना दिल्या आहेत..आरटीओ कार्यालय कोणत्याही परिस्थितीत परवाना मिळवण्यासाठी शॉर्टकट किंवा चाचणीशिवाय परवाना देत नाही. अशा खोट्या, दिशाभुल करणाऱ्या जाहीरातीपासुन सर्वांनी सावध रहावे. आरटीओ कार्यालयाकडुनही त्यासंदर्भातील जागृती करण्यात येत आहे. अशा जाहिराती आढळल्यास सायबर पोलिस आणि आरटीओ कार्यालयाशी संपर्क साधावा.चैतन्य कणसे, मोटर वाहन निरीक्षक, आरटीओ कार्यालय, कऱ्हाड.Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.प्रादेशिक परिवहन विभागाचे दर● नवीन तात्पुरते परवाना (सिंगल क्लास) : २०१ रुपये● नवीन तात्पुरते परवाना (ड्युअल क्लास) : ३५२ रुपये● नवीन एंडोर्समेंट तात्पुरते परवाना (सिंगल क्लास) : १५१ रुपये● नवीन कायमस्वरूपी परवाना (सिंगल क्लास) : ७५८ रुपये● कायमस्वरूपी परवाना – नवीन वर्ग समाविष्ट (एंडोर्समेंट) : १०५८ रुपये● नवीन कायमस्वरूपी परवाना (ड्युअल क्लास) : १०५८ रुपये● नवीन कायमस्वरूपी परवाना (तीन क्लास) : १३५८ रुपये.....................................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.