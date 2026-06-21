सातारा

MSRTC Smart Card: १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू! महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी तातडीने काढा NCMC स्मार्ट कार्ड; अन्यथा सवलतीच्या प्रवासात अडचणी

MSRTC concession travel rules latest update: महिला, ज्येष्ठ व अमृत ज्येष्ठांसाठी एसटी प्रवासातील सवलती आता फक्त एनसीएमसी स्मार्ट कार्डवर; १ ऑगस्टपूर्वी नोंदणी न केल्यास तिकीट सवलतीत अडथळे
Over 3 Lakh Cards Distributed as ST Prepares for Mandatory NCMC Smart Card Rollout

Over 3 Lakh Cards Distributed as ST Prepares for Mandatory NCMC Smart Card Rollout

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी एक ऑगस्टपासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (नॅशनल ऑमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाभरात स्मार्ट कार्ड नोंदणी आणि वितरण मोहिमेला वेग आला आहे.

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