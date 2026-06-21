MSRTC Smart Card: १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू! महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी तातडीने काढा NCMC स्मार्ट कार्ड; अन्यथा सवलतीच्या प्रवासात अडचणी

सातारा: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी एक ऑगस्टपासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (नॅशनल ऑमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाभरात स्मार्ट कार्ड नोंदणी आणि वितरण मोहिमेला वेग आला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि प्रवास व्यवस्थापन अधिक आधुनिक व्हावे, या उद्देशाने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्रणाली राबविण्यात येत आहे. .प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कार्ड वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हाभरात स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना सहजपणे कार्ड उपलब्ध व्हावे, यासाठी काम सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी एक ऑगस्टपूर्वी स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन एसटी प्रशासनाने केले आहे..महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांनी वेळेत स्मार्ट कार्डची नोंदणी करून ते प्राप्त करून घ्यावे. जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, स्मार्ट कार्डमुळे सवलतींचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळणार आहे. त्यामुळे एक ऑगस्टपासून स्मार्ट कार्ड बंधनकारक केले आहे.- ज्योती गायकवाड, विभाग नियंत्रक, सातारा.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तीन लाखांहून अधिक कार्डचे वितरणएनसीएमसी स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी करून तीन लाख पाच हजार ८६५ कार्ड वितरित केले आहे. उर्वरित सवलधारकांची नोंदणी सुरू असून, जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवर कार्ड वितरण करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेत सर्वच सवलधारकांनी मुदतीत कार्ड काढणे बंधनकारक असल्याचे विभागीय वाहतूक अधिकारी सचिन शिंदे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.