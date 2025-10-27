महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण, एका विवाहितेच्या आत्महत्येशी संबंध? शवविच्छेदन अहवाल बदलण्याचं रॅकेट?

Satara Doctor Death Case: साताऱ्यातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात आता नवी माहिती समोर येत आहे. एका महिलेनं दावा केला की, महिला डॉक्टरवर माझ्या मुलीचा चुकीचा शवविच्छेदन अहवाल तयार करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. भाग्यश्री मारुती पाचांगणे असं महिलेचं नाव आहे. तिने म्हटलं की, माझ्या मुलीचं लग्न एका लष्करात असलेल्या तरुणाशी झालं होतं. पण सासरी तिचा छळ केला जात होता. अचानक एके दिवशी मुलीनं आत्महत्या केल्याचं समजलं. तिच्या शवविच्छेदन अहवालात आत्महत्या असं लिहिण्यासाठी दबाव टाकला गेल्याचा आरोप महिलेनं केलाय..भाग्यश्री यांची मुलगी दिपालीचं लग्न अजिंक्य निंबाळकर याच्याशी झालं होतं. लग्नानंतर पती आणि सासरच्या मंडळींकडून दिपालीला मानसिक आणि शारिरीक त्रास दिला जात होता. पोलिसांनी दावा केला होता की छळाला कंटाळून दिपालीनं १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी गळफास घेत आत्महत्या केली. दरम्यान,आई भाग्यश्री यांनी ही आत्महत्या नाही तर हत्या असल्याचा आरोप केला. मुलीच्या मृत्यूनंतर पाच दिवस पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवाल दिला नव्हता असंही भाग्यश्री यांनी म्हटलं..शहांचा निरोप चंद्रकांत दादांनी मोहोळना दिला, जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द; शिंदेंना शब्द दिल्यानं धंगेकर गप्प, काय घडलं?.आता महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचं प्रकऱण चर्चेत आल्यानंतर त्यांना समजलं की शवविच्छेदन अहवालावर याच महिला डॉक्टरने सही केली होती तेव्हा त्यांची शंका आणखी वाढली. तक्रारदार भाग्यश्री पाचांगणे यांनी म्हटलं की, दिपालीच्या पतीने राजकीय ताकद आणि पोलिसांचा वापर करून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. आता या प्रकरणाचीही सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे..शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यासाठी दबाव टाकला जायचा असा आरोप महिला डॉक्टरनं चार पानी पत्रात केला होता. त्यातच आता एका महिलेनं तिच्या मुलीच्या मृत्यू प्रकरणातही शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यात आल्याचा आरोप आणि याच महिला डॉक्टरची सही असल्याचं सांगितल्यानं नवे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल बदलणारं रॅकेट आहे का? पोलिसांची काय भूमिका होती? दिपालीचा शवविच्छेदन अहवाल बदलला असेल तर आणखी अशी किती प्रकरणं आहेत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.