Mpsc Success Story: 'निगडीचा रितेश बनला विक्रीकर निरीक्षक';पहिल्याच प्रयत्नात स्पर्धा परीक्षेत यशाला गवसणी; राज्यात पटकाविला नववा क्रमांक

नागठाणे: राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या विक्रीकर निरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत रितेश यादव याने राज्यात नववा क्रमांक पटकाविला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ग्रामीण भागातील या युवकाने पहिल्याच प्रयत्नात हे यश संपादन केले. रितेश हा सातारा तालुक्यातील निगडी वंदन या गावचा. त्याचे वडील प्रदीप यादव हे प्राथमिक शिक्षक आहेत. आई सुधा या गृहिणी. रितेशचे प्राथमिक शिक्षण हे फत्त्यापूर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झाले. पुढे साताऱ्यातील महाराजा सयाजीराव विद्यालयातून त्याने आपले माध्यमिक शिक्षण पुरे केले. लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयातून पदवीधर झाल्यानंतर तो स्पर्धा परीक्षेकडे वळला. अभ्यासू वृत्तीच्या बळावर पहिल्याच प्रयत्नात रितेशने हे यश कवेत घेतले. उल्लेखनीय म्हणजे कोणताही क्लास न लावता त्याने स्वयंअध्ययनाला प्राधान्य दिले. गेली दोन वर्षे केवळ अभ्यास एके अभ्यास एवढेच त्याचे विश्व होते. कोणत्याही सणसमारंभालाही तो गेला नाही. रितेशचा मोठा भाऊ आशिष हा भारतीय नौदलात अधिकारी आहे. त्याची प्रेरणाही आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्याची त्याने या वेळी नमूद केले. महेश भोसले, संतोष भोसले यांचेही त्याला विशेष मार्गदर्शन लाभले. उद्योजक बजरंग कणसे, धनंजय शेडगे, विश्वास शेडगे, अरुण चिखले, संभाजी साळुंखे, विशाल कणसे, संतोष गायकवाड, प्रज्ञा मोरे, लता गोरे, जया कणसे आदींनी त्याचे अभिनंदन केले. निगडी ग्रामस्थांनीही मिरवणूक काढून त्याचे कौतुक केले. यशाला गवसणी रितेश बालपणापासून अभ्यासात हुशार. त्यामुळेच भारतीय नौदलाच्या परीक्षेत तीन हजार परीक्षार्थ्यांतून तो पहिल्या शंभरात निवडला गेला होता. विशाखापट्टण येथे त्याची चाचणीही झाली होती. मात्र, तांत्रिक दोषामुळे त्याची संधी हुकली. तरीही नाउमेद न होता तो स्पर्धा परीक्षेत वळला. त्यातून त्याने यशाला गवसणी घातली.