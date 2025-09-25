सातारा

Mpsc Success Story: 'निगडीचा रितेश बनला विक्रीकर निरीक्षक';पहिल्याच प्रयत्नात स्पर्धा परीक्षेत यशाला गवसणी; राज्यात पटकाविला नववा क्रमांक

Nigdi’s Ritesh Shines: उल्लेखनीय म्हणजे कोणताही क्लास न लावता त्याने स्वयंअध्ययनाला प्राधान्य दिले. गेली दोन वर्षे केवळ अभ्यास एके अभ्यास एवढेच त्याचे विश्व होते. कोणत्याही सणसमारंभालाही तो गेला नाही. रितेशचा मोठा भाऊ आशिष हा भारतीय नौदलात अधिकारी आहे.
Young Talent from Nigdi Cracks Sales Tax Inspector Exam with Top State Rank

नागठाणे: राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या विक्रीकर निरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत रितेश यादव याने राज्यात नववा क्रमांक पटकाविला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ग्रामीण भागातील या युवकाने पहिल्याच प्रयत्नात हे यश संपादन केले.

