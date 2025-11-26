सातारा

Karad Politics: 'जनतेसमाेर मांडले शहराच्या विकासाचे व्हिजन'; कऱ्हाडला नगराध्यक्षपदाचे नऊही उमेदवार एकाच व्यासपीठावर

Karad mayor election: एकाच व्यासपीठावर नऊ उमेदवारांची उपस्थिती ही शहराच्या राजकारणातील दुर्मिळ बाब ठरली असून नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. या उपक्रमामुळे मतदारांना सर्व उमेदवारांची विकासदृष्टी प्रत्यक्ष ऐकण्याची संधी मिळाली आहे.
Karad Elections: Nine Mayoral Aspirants Present Their Plans for the City on One Stage

Karad Elections: Nine Mayoral Aspirants Present Their Plans for the City on One Stage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : पालिका निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार शहराच्या विकासाच्या गोष्टी करत होते, तेही एकाच व्यासपीठावरून. त्याला निमित्त होतं, येथील छत्रपती शिवाजी उद्यान ग्रुपतर्फे आयोजित केलेल्या नगराध्यक्षांच्या एकत्रित चर्चासत्राचे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
election
Development
mayor
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com