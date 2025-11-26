Karad Politics: 'जनतेसमाेर मांडले शहराच्या विकासाचे व्हिजन'; कऱ्हाडला नगराध्यक्षपदाचे नऊही उमेदवार एकाच व्यासपीठावर

कऱ्हाड : पालिका निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार शहराच्या विकासाच्या गोष्टी करत होते, तेही एकाच व्यासपीठावरून. त्याला निमित्त होतं, येथील छत्रपती शिवाजी उद्यान ग्रुपतर्फे आयोजित केलेल्या नगराध्यक्षांच्या एकत्रित चर्चासत्राचे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...पालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नऊ उमेदवार रिंगणात आहेत. पक्ष, आघाड्या, तर काहीजण अपक्ष आहेत. त्या सगळ्यांनी शहराचा विकास हाच हेतू ठेवत धडाक्यात प्रचाराची सुरुवात केली आहे. त्यांचा शहराच्या विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन काय आहे? विकासाच्या कोणत्या गोष्टीला ते प्राधान्य देणार आहेत? त्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी शिवाजीनगर हौसिंग सोसायटीतील छत्रपती शिवाजी उद्यान ग्रुपतर्फे नगराध्यक्षपदांच्या उमेदवारांचे चर्चासत्र झाले. त्यावेळी त्यात प्रत्येकाने त्यांचा दृष्टिकोन सांगितला. कार्यक्रमास भाजपचे विनायक पावसकर, काँग्रेसचे झाकिर पठाण, बसपचे इम्रान मुल्ला, लोकशाही-यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव, तर अपक्ष रणजित पाटील, गणेश कापसे, ॲड. श्रीकांत घोडके, शरद देव, बापू लांडगे हे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उपस्थित होते..विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी व्यापक प्रयत्नरणजित पाटील (अपक्ष) ः शहरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. तो संपवण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील. पर्यावरण संवर्धनाची सुरुवात आपल्यापासून करत आहोत. त्यासाठी पालिका निवडणुकीचा प्रचार फटाकेमुक्त करत आहे. पालिकेतील अनुशेष भरून काढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. खेळाडूंना मैदान नाही. तेही देण्यासाठी प्रयत्न राहील. सध्या केवळ मैदान देण्याच्या बाता होत आहेत. मात्र, आम्ही प्रत्यक्षात मैदान देऊ..घरपट्टी, पाणीपट्टी निम्म्यावर आणूशरद देव (अपक्ष) ः शहरात मोठ्या रिंगरोडची गरज आहे. त्यात जुना कोयना पूल व नवीन कृष्णा पूल समाविष्ट करून तो रस्ता केला जाईल. शहरात पुराची भीती कायम आहेच. त्यामुळे नदीभोवती तटबंदी करण्याचा मानस आहे. तटबंदीसह रिंगरोड शहराच्या सुरक्षेत वाढ करणार आहे. त्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणार आहे. बारा डबरी परिसर खतनिर्मिती शेतकऱ्यांना सोबत पूर्ण ताकदीने राबवणार आहे. शहरातील रस्ते खराब आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा मानस आहे. शहरातील घरपट्टी, पाणीपट्टी निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे..पार्किंगचा प्रश्न सोडवूॲड. श्रीकांत घोडके (अपक्ष) ः शहरातील पार्किंग व रहदारी महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न राहतील. त्यासाठी पार्किंगचा प्रश्न सोडवू, शहरात मल्टिपल जागा देण्यास प्रयत्न केला जाईल. शहरातील कचरा निर्मूलन व प्रक्रिया करण्यासाठी सामाजिक संस्थांचा वापर केला जाईल. वाढलेल्या पाणी व घरपट्टी रद्द झाली नाही, त्याचा नव्याने प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या मजुंरीसाठी प्रयत्न केला जाईल. शहरातील पुराचा धोका संपत नाही. त्यामुळे संरक्षक भिंत बांधणीसह त्याच्या मजबुतीकरणासाठी प्रयत्न केले जातील.लोकांना पालिका आपली वाटावीगणेश कापसे (अपक्ष) ः शहरातील विविध समस्यांवर नागरिकांना सोबत घेऊन निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी विविध लोकांशी संपर्क साधत आहोत. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी वेळ दिला जाईल. लोकांना पालिका आपली वाटावी, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील..वंचित भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्नइम्रान मुल्ला (बसप) ः शहरातील अनेकांना विविध प्रश्नांवर थेट जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या सहभागाने निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. शहरातील विकासापासून वंचित भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न राहील. सर्वांसाठी समान विकास हेच उद्दिष्ट घेऊन काम करत आहे.मूलभूत सुविधांमध्ये दर्जेदारपणा आणणारबापू लांडगे (अपक्ष) ः शहरातील मूलभूत सुविधांत दर्जेदारपणा आणण्यासाठी प्रयत्न आहे. त्यासाठी सर्व स्तरावरील नागरिकांचे ऐक्य केले जाईल. लोकांना सुविधा देताना ती दर्जेदार असावी, यासाठी कटाक्ष राहील. रस्ता, पाणी, वीज या सुविधा सुकरपणे मिळाव्यात, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील..मूलभूत सुविधांमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्नविनायक पावसकर (भाजप) ः शहराची वाढती लोकसंख्या व राहणीमान लक्षात घेऊन शहराच्या मूलभूत सुविधांत बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी करत आहोत. शहराला मोठ्या बाजारपेठेची परंपरा आहे. मात्र, सध्या ती बाजारपेठ शहराबाहेर जात आहे. खरेदीला येणाऱ्या नागरीकांसमाेर वाहन पार्किंगचा प्रश्न जटिल आहे. तो सोडवला जात नाही, याची खंत आहे. ताे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. पालिकेचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे शहरातील विविध कामांत सुसूत्रता आणि एकसंधपणा येईल. शहरातील पार्किंगला आरक्षित जागेत मल्टीस्टाेरेज पार्किंग गरज आहे. शहरालगत आयटी पार्क होण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून ते आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. शहरात पूररेषेचा प्रश्न असून, पूररेषेच्या मर्यादेने कठीण स्थिती केली आहे. तो प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करू..पालिकेला आर्थिक शिस्त लावूझाकिर पठाण (काँग्रेस) ः पालिकेत ठेकेदारांची मक्तेदारी आहे. या ठेकेदारी व्यवस्थेला आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णविराम देण्यासाठीच निवडणूक रिंगणात आहे. भांडवलशाही विरुद्ध सामान्यांच्या हक्काची लढाई आहे. शहरातील शाळांच्या नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राहील. घनकचरा प्रकल्प पूर्ण ताकदीने राबवण्याचा संकल्प आहे. घनकचऱ्याकडे पूर्ण लक्ष देऊन त्याची व्याप्ती वाढवून पालिकेला उत्पन्नाचे साधन वाढवणार आहे. शहरातील आरोग्य केंद्रांना सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य राहील. शहरात वाहतूक कोंडी हाेत आहे. ती सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. शहरात मल्टीस्टाेरेज पार्किंगला खो घातला गेला. त्याचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल. अर्थसंकल्पात राखीव निधी ठेवला जाईल, त्याचे नियोजन करणार आहे. गेल्यावेळच्या कार्यकारिणीने पालिकेच्या ठेव पावत्या मोडल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक शिस्त लावण्याचेही प्रयत्न राहतील.MPSC Success Story.MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...शहरात १४ ठिकाणी अभ्यासिका करणारराजेंद्रसिंह यादव (लोकशाही-यशवंत विकास आघाडी) ः शहरातील हद्दवाढ भागात विकासाची मोठी गरज आहे. ती ओळखून विकासाचे व्हिजन ठरवले आहे. शहरातील पाणी योजना सक्षम करण्यासाठी नवीन पाण्याची टाक्यांची गरज आहे. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहे. शहराच्या ड्रेनेजलाइन ५० वर्षांपूर्वीची आहे. तेथे नवीन ड्रेनेज लाइनसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. नवीन पाणी योजना करत आहोत. त्यासाठी २०५६ पर्यंतची तीन लाखांपर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून योजना आखली आहे. त्यासाठी कृष्णा लवादात अपेक्षित पाण्याचे आरक्षणही करून ठेवले आहे. त्यामुळे पाणी योजनेच्या चाडेचार कोटींचा तोटा भरून काढून योजना फायद्यात येण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शहरातील बहुतांशी बागांच्या नूतनीकरणासाठी ३९ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव दिला आहे. भुईकोट किल्ल्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचाही प्रस्ताव केला आहे. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी ऑडोटेरिअम बांधण्यासह शहरातील १४ ठिकाणी अभ्यासिका करण्याचे नियोजन आहे. पालिकेची बनवडीत जागा आहे. तेथे सोलर पार्क उभारून पालिकेची वीजनिर्मिती करण्याचा आराखडा तयार आहे. पालिकेला ई-गव्हर्नर्स डेव्हलप करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.