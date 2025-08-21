Satara Rain Update: 'ढेबेवाडी खोऱ्यात मुसळधार पाऊस; नऊ घरांची हानी', वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण

ढेबेवाडी : पावसामुळे परिसरातील विविध गावांतील आणखी नऊ घरांची पडझड झाल्याने महिनाभरात घरांच्या पडझडीचा आकडा ४० वर पोहोचला आहे. महसूल यंत्रणेने नुकसानीचे पंचनामे करून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत असले, तरी जुन्या घरांच्या पडझडीचा आकडा वाढत चालल्याने तेथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण आहे.Satara Bribery Case: 'सातारा बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्यासह मदतनीस लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; जिल्हा परिषदेत खळबळ.गेल्या महिनाभरात ढेबेवाडी, कुठरे मंडलातील वाझोली, कसणी, भरेवाडी, तेटमेवाडी, लोटळेवाडी, जोशीवाडी, महिंद, पाळशी, मंद्रुळकोळे खुर्द, बनपुरी, असवलेवाडी आणि तळमावले मंडलातील मानेगाव, कुंभारगाव, शेंडेवाडी, खळे, काढणे, बागलवाडी, शिद्रुकवाडी आदी गावांतील ३१ घरांची पडझड झाली होती. .आणखी नऊ घरांच्या भिंतीची पडझड झाल्याचे आज महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. सणबूर येथील दोन, जिंतीतील तीन, मोडकवाडीतील एक, लोटळेवाडीतील एक, गुढ्यातील एक आणि धामणीतील एका घराची पडझड झाल्याचे सांगण्यात आले. .Satara News: डॉ. दाभोलकरांच्या खुनामागील सूत्रधार शोधा; कोरेगावात ‘अंनिस’तर्फे बाराव्या स्मृतिदिनी मागणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन.मंडल अधिकारी नागेश निकम, मृदुला कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी विशाल पाटील, अक्षय लोहार, बाळासाहेब गायकवाड, स्नेहल थोरात, पल्लवी बोंडे आदींनी नुकसानीचा पंचनामा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.