सातारा

Satara Rain Update: 'ढेबेवाडी खोऱ्यात मुसळधार पाऊस; नऊ घरांची हानी', वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण

Heavy Rain Batters Dhebewadi Valley: महसूल यंत्रणेने नुकसानीचे पंचनामे करून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत असले, तरी जुन्या घरांच्या पडझडीचा आकडा वाढत चालल्याने तेथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण आहे.
Monsoon Fury in Dhebewadi: Houses Collapse, Residents Terrified
Monsoon Fury in Dhebewadi: Houses Collapse, Residents TerrifiedSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : पावसामुळे परिसरातील विविध गावांतील आणखी नऊ घरांची पडझड झाल्याने महिनाभरात घरांच्या पडझडीचा आकडा ४० वर पोहोचला आहे. महसूल यंत्रणेने नुकसानीचे पंचनामे करून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत असले, तरी जुन्या घरांच्या पडझडीचा आकडा वाढत चालल्याने तेथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण आहे

Loading content, please wait...
Satara
rain
Dhebewadi
Patan
district
rainy session
monsoon rainy season
Monsoon Rain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com