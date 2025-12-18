Nitin Banugade-Patil:..तर शिवसेना स्वतंत्र लढणार : नितीन बानुगडे-पाटील, पूर्ण ताकदीने पक्ष निवडणुका लढवणार

सातारा

उंब्रज: येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पूर्ण ताकदीने पक्ष या निवडणुका लढवणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे उपनेते नितीन बानुगडे-पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

