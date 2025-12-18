Nitin Banugade-Patil:..तर शिवसेना स्वतंत्र लढणार : नितीन बानुगडे-पाटील, पूर्ण ताकदीने पक्ष निवडणुका लढवणार

उंब्रज: येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पूर्ण ताकदीने पक्ष या निवडणुका लढवणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे उपनेते नितीन बानुगडे-पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...दरम्यान, महाविकास आघाडीत सन्मानजनक वाटा न मिळाल्यास शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या तयारीत असून, जिल्ह्यात तशी तयारीही केल्याचे त्यांनी सांगितले. बेरोजगारी, महागाई, बोगस मतदान, विकास अशा विविध मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरे जात असल्याचे ते म्हणाले..कऱ्हाड उत्तरेतील शिवसेनेच्या वतीने कार्यकर्त्यांचा संवाद मेळावा झाला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बानुगडे- पाटील यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. या वेळी उपनेत्या छायाताई शिंदे, उपजिल्हा प्रमुख सुनील पाटील, जिल्हा संघटिक अनिता जाधव, तालुका प्रमुख संजय भोसले, तालुका प्रमुख किरण कदम, तालुका संपर्क प्रमुख शशिकांत पिसाळ, शिवसैनिक उपस्थित होते..श्री. बानुगडे- पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ सत्तेपुरता नसून, ग्रामीण विकासाच्या दिशेने निर्णायक ठरणाऱ्या आहेत. महाविकास आघाडी वैचारिकदृष्ट्या मजबूत असली, तरी प्रत्येक घटक पक्षाला योग्य सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. दुय्यम वागणूक देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो स्वीकारला जाणार नाही.’’ जिल्ह्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला बरोबर घेऊन निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..ग्रामीण भागातील पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, शेतकरी प्रश्न, महिलांचे स्वावलंबन आणि युवकांना रोजगार या मुद्द्यांवर शिवसेना (उबाठा) ठोस कार्यक्रम घेऊन मतदारांसमोर जाणार असल्याचेही सांगून ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील प्रत्येक गटात सक्षम, जनाधार असलेले उमेदवार देऊन निवडणूक लढवली जाईल.’’.MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.‘ते’ विधान गांभीर्याने घ्यावे...१९ तारखेला देशात मोठा बदल होईल, देशाचा पंतप्रधान मराठी माणूस असेल, हे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे विधान गांभीर्याने घ्यावे लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा केंद्रातील अभ्यास पाहता त्यांनी केलेले विधान हे महत्त्वपूर्ण आहे. काही तरी हालचाली सुरू असल्याने हे विधान गांभीर्याने घ्यावे लागेल. येणाऱ्या काळात काहीतरी बदल नक्की पाहायला मिळेल, असेही बानगुडे-पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.