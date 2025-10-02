MP Nitin Patil: किसन वीर कारखाना लवकरच पूर्वपदावर: खासदार नितीन पाटील; सभासदांच्या पाठिब्यांमुळेच अडचणीतून बाहेर

भुईंज : किसन वीर कारखान्याची परिस्थिती सुधारत असून, ती लवकरच पूर्वपदावर येईल. कारखाना सुरू करताना कोणतेही भांडवल नसताना सभासदांनी दिलेल्या ३० कोटी व कारखान्याकडे असलेल्या प्रोटक साधनातून आठ कोटी रुपये मिळाले. मंत्री मकरंद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली किसन वीर व खंडाळा कारखाना कोणत्याही बँकेचे वित्तसहाय्य न घेता सभासदांच्या पाठिब्यांमुळेच अडचणीतून बाहेर काढण्यात आपण यशस्वी होणार असल्याचे गौरवोद्गार सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक व खासदार नितीन पाटील यांनी काढले..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....किसन वीर साखर कारखान्याच्या ५४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, खंडाळा कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. जी. पवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र तांबे, ज्येष्ठ संचालक बाबासाहेब कदम, वाई तालुका सूतगिरणीचे अध्यक्ष शशिकांत पिसाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती..एनसीडीसीमार्फत व राज्य सरकारच्या हमीवर मिळालेल्या कर्जाची रक्कम ही फक्त किसन वीर व खंडाळा कारखान्याची कर्जे भागविण्यासाठीच वापरलेली आहे. बहुतांश बँकांशी तडजोडीतून कर्जे भागविलेली असून, उर्वरित बँकांशीही बोलणी अंतिम टप्प्यात असून, त्यातूनही लवकरच मार्ग निघणार आहे, असे सांगून खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘मागील वर्षी कारखान्याचे दैनंदिन गळीत पाच हजार ३०० मेट्रिक टनाने करण्यात यशस्वी झालो. किसन वीर कारखान्याने जवळपास ३५० कोटी, तर खंडाळा कारखान्याने १४० कोटींचा टर्नओव्हर केला आहे. आपण कोणत्याही बँकेचे कर्ज न घेता मागील तीन हंगाम यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.’’.शेतकरी, व्यापारी व इतर सर्व देणी देण्यामध्ये यशस्वी झालो आहे. व्यवस्थापनाच्या काटकसरीच्या धोरणामुळे ऑडिट वर्ग ‘ब’ मिळाला आहे. संचालक मंडळाबरोबरच कारखान्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचेदेखील बहुमोल सहकार्य मिळत आहे. यावर्षीच्या हंगामात व्यवस्थापनाने ठरविलेले उद्दिष्टांमध्ये किसन वीर कारखाना सात लाख व खंडाळा कारखाना चार लाख मेट्रिक टनाचे गाळप होणे गरजेचे असून, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...\rसभेचे नोटीस वाचन उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी केले. सभेपुढील सर्व विषयांना शेतकऱ्यांनी मोठ्या वाजवी टाळ्यांच्या गजरात मंजुरी दिली. यावेळी संचालक सचिन साळुंखे, रामदास गाढवे, हिंदुराव तरडे, किरण काळोखे, रामदास इथापे, संदीप चव्हाण, सचिन जाधव, ललित मुळीक, संजय फाळके, शिवाजीराव जमदाडे, संजय कांबळे, हणमंत चवरे, सुशीला जाधव, जितेंद्र रणवरे, उत्तमराव पाटील, शिवाजीराव महाडिक, प्रतापराव पवार, महादेव म्हस्कर, सत्यजित वीर, बाळासाहेब वीर, मंगेश धुमाळ, तानाजीराव शिर्के, ज्ञानोबा शिंगटे, संपतराव शिंदे, भय्यासाहेब डोंगरे, रामभाऊ लेंभे, आत्माराम सोनावणे, अशोकराव लेंभे, मदन भोसले, शशिकांत पवार, कुमार बाबर, राजेंद्र सोनावणे, कांतिलाल पवार, बबनराव साबळे, अरविंद कदम, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सभासद उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.