सातारा

Pratapgad Fort: प्रतापगड संवर्धनात मूळ ढाच्यात बदल नको: खासदार उदयनराजे भोसले; प्राधिकरणाची बैठक, संवर्धनासाठी १२७ कोटी मंजूर

Heritage conservation of Pratapgad Fort Maharashtra: प्रतापगड संवर्धनासाठी १२७ कोटींची तरतूद; मूळ ढाच्याला धक्का न लावता किल्ल्याचे जतन करण्याच्या सूचना, पर्यटनवाढीसह स्थानिक रोजगारावर भर
Pratapgad Fort Restoration to Preserve 400-Year-Old Legacy, Says Udayanraje Bhosale

Pratapgad Fort Restoration to Preserve 400-Year-Old Legacy, Says Udayanraje Bhosale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : किल्ले प्रतापगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे, दूरदृष्टीचे गौरवशाली प्रतीक आहे. हा किल्ला जतन व संवर्धनासाठी १२७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. याअंतर्गत विविध कामे होत असताना किल्ल्याच्या मूळ ढाच्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच किल्ल्याचे संवर्धन करावे, अशी सूचना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली.

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